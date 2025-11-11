Marijn Beuker heeft een poging gewaagd om via AI (artificiële intelligentie) trainingsvormen voor de hoofdmacht van Ajax te bedenken. Dat meldt Valentijn Driessen maandagavond in Vandaag Inside, op basis van bronnen binnen de Amsterdamse club.

“Ik hoorde vandaag ook weer iets van mensen binnen Ajax. Dat Beuker dan weer iets laat liggen of laat rondslingeren; dat waren dan AI-oefeningen,” begint de chef voetbal van De Telegraaf. “Dat waren dus trainingsoefeningen gemaakt door AI. Daar komt hij dan mee aan", vervolgt Driessen.

Artikel gaat verder onder video

Wilfred Genee voorspelt gekscherend de prompt die Beuker mogelijk heeft meegegeven aan AI: “Hoe gaan we weer winnen? Maar AI heeft gezegd: kansloos.” Johan Derksen mengt zich: “Het is toch belachelijk dat de hele directie van Ajax uit mensen bestaat die geen enkele wedstrijd in het betaalde voetbal hebben gespeeld.”

Driessen deelt tot slot een verhaal uit de tijd dat Beuker werkzaam was in Schotland, bij Queen’s Park. “Daar waren ze dolblij toen hij wegging. Die mensen zeiden: dit is de grootste luchtfietser die we ooit hebben meegemaakt. Ze dachten daar dat hij heel veel verstand van voetbal had. Toen ze de toenmalige trainer eruit stuurden, zeiden ze: ga jij het maar doen. Toen stond hij voor de groep, maar moest hij heel snel naar Nederland bellen om een paar oefeningen voor te bereiden. Hij begreep er gewoon helemaal niets van."

VIDEO - Valentijn Driessen laakt Marijn Beuker in Vandaag Inside: 'Hij gebruikt AI voor trainingsvormen Ajax 1'