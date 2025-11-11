Live voetbal

Driessen heeft bizar verhaal: Marijn Beuker gebruikt AI voor Ajax-trainingsvormen

Marijn Beuker gebruikte AI voor Ajax-trainingen
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
11 november 2025, 06:55   Bijgewerkt: 08:29

Marijn Beuker heeft een poging gewaagd om via AI (artificiële intelligentie) trainingsvormen voor de hoofdmacht van Ajax te bedenken. Dat meldt Valentijn Driessen maandagavond in Vandaag Inside, op basis van bronnen binnen de Amsterdamse club.

“Ik hoorde vandaag ook weer iets van mensen binnen Ajax. Dat Beuker dan weer iets laat liggen of laat rondslingeren; dat waren dan AI-oefeningen,” begint de chef voetbal van De Telegraaf. “Dat waren dus trainingsoefeningen gemaakt door AI. Daar komt hij dan mee aan", vervolgt Driessen.

Wilfred Genee voorspelt gekscherend de prompt die Beuker mogelijk heeft meegegeven aan AI: “Hoe gaan we weer winnen? Maar AI heeft gezegd: kansloos.” Johan Derksen mengt zich: “Het is toch belachelijk dat de hele directie van Ajax uit mensen bestaat die geen enkele wedstrijd in het betaalde voetbal hebben gespeeld.”

Driessen deelt tot slot een verhaal uit de tijd dat Beuker werkzaam was in Schotland, bij Queen’s Park. “Daar waren ze dolblij toen hij wegging. Die mensen zeiden: dit is de grootste luchtfietser die we ooit hebben meegemaakt. Ze dachten daar dat hij heel veel verstand van voetbal had. Toen ze de toenmalige trainer eruit stuurden, zeiden ze: ga jij het maar doen. Toen stond hij voor de groep, maar moest hij heel snel naar Nederland bellen om een paar oefeningen voor te bereiden. Hij begreep er gewoon helemaal niets van."

dilima1966
2.764 Reacties
883 Dagen lid
15.612 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Beuker is ook totaal ongeschikt net als kroes ze zitten met ze tweede in de technische functie bij ajax maar maken er een puinzooi van ook met kroes mee sturen functie elders

CG
2.641 Reacties
840 Dagen lid
13.371 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Maar dat wisten we al dat de hele directie/commisie /bestuur NIET geschikt is om Ajax verder te doen helpen naar sterke verbeteringen. Aandeelhouders denken aan andere dingen/punten !!

Arena
1.435 Reacties
92 Dagen lid
3.288 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ze kunnen er weer lacherig over doen, zoals ze gebruikelijk bij alles en iedereen doen, maar ik denk dat onderhand al heel veel mensen in verschillende beroepen gebruik maken van AI. Voor mijn eigen werk gebruik ik het ook regelmatig. AI kan op verschillende gebieden gewoon goed werken en ik voorspel dat het sowieso steeds meer ingeburgerd gaat raken om bedrijven te helpen. En dus ook bijvoorbeeld bij voetbal of andere sporten.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.573 Reacties
1.141 Dagen lid
18.936 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Arena wie de AI trein mist loopt achter de feiten aan. Met de juiste input zulke dingen vragen aan Chatgpt kan zomaar wat opleveren. Niet geschoten is altijd mis, maar die jostie van die krant is een aandachtsgeilert.

Arena
1.435 Reacties
92 Dagen lid
3.288 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Kramer: Zo is dat. AI is niet meer te stoppen en indien op de juiste manier gebruikt is het een geweldig hulpmiddel. In mijn eigen omgeving zijn er verschillende mensen die er beroepsmatig gebruik van maken. Het scheelt ook vaak veel werk.

21
176 Reacties
4 Dagen lid
236 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena zo kan je met 6/7 accounts actief blijven op FCUpdate zonder dat het je extra tijd kost.

21
176 Reacties
4 Dagen lid
236 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik hoop niet voor Beuker dat hij de gratis versie heeft gebruikt, want dan krijg je precies wat je hier in de reacties ziet: iemand die vastloopt, bibberend en bevend met z’n handen in het haar. Verder kom je niet. Maar gezien hoe Ajax momenteel speelt, zou je het bijna wel denken.

dilima1966
2.764 Reacties
883 Dagen lid
15.612 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Beuker is ook totaal ongeschikt net als kroes ze zitten met ze tweede in de technische functie bij ajax maar maken er een puinzooi van ook met kroes mee sturen functie elders

CG
2.641 Reacties
840 Dagen lid
13.371 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Maar dat wisten we al dat de hele directie/commisie /bestuur NIET geschikt is om Ajax verder te doen helpen naar sterke verbeteringen. Aandeelhouders denken aan andere dingen/punten !!

Arena
1.435 Reacties
92 Dagen lid
3.288 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ze kunnen er weer lacherig over doen, zoals ze gebruikelijk bij alles en iedereen doen, maar ik denk dat onderhand al heel veel mensen in verschillende beroepen gebruik maken van AI. Voor mijn eigen werk gebruik ik het ook regelmatig. AI kan op verschillende gebieden gewoon goed werken en ik voorspel dat het sowieso steeds meer ingeburgerd gaat raken om bedrijven te helpen. En dus ook bijvoorbeeld bij voetbal of andere sporten.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.573 Reacties
1.141 Dagen lid
18.936 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Arena wie de AI trein mist loopt achter de feiten aan. Met de juiste input zulke dingen vragen aan Chatgpt kan zomaar wat opleveren. Niet geschoten is altijd mis, maar die jostie van die krant is een aandachtsgeilert.

Arena
1.435 Reacties
92 Dagen lid
3.288 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Kramer: Zo is dat. AI is niet meer te stoppen en indien op de juiste manier gebruikt is het een geweldig hulpmiddel. In mijn eigen omgeving zijn er verschillende mensen die er beroepsmatig gebruik van maken. Het scheelt ook vaak veel werk.

21
176 Reacties
4 Dagen lid
236 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena zo kan je met 6/7 accounts actief blijven op FCUpdate zonder dat het je extra tijd kost.

21
176 Reacties
4 Dagen lid
236 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik hoop niet voor Beuker dat hij de gratis versie heeft gebruikt, want dan krijg je precies wat je hier in de reacties ziet: iemand die vastloopt, bibberend en bevend met z’n handen in het haar. Verder kom je niet. Maar gezien hoe Ajax momenteel speelt, zou je het bijna wel denken.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
