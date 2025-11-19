Live voetbal

Guus Til: 'Na alles wat er over me heen is gekomen, is het nu wel even oké zo'

Guus Til viert de 1-0 bij PSV - Go Ahead Eagles
Foto: © Imago
19 november 2025, 07:25

Guus Til verkeert niet alleen in goede vorm bij PSV, ook mentaal gaat het goed met de aanvallende middenvelder. Een jaar geleden zei Til nog dat hij ‘vuur’ mist, maar inmiddels voelt hij dat niet meer zo.

Til was betrokken bij zeven doelpunten in de laatste vier competitiewedstrijden van PSV. In een interview met ESPN blijft hij er nuchter onder. “Of ik in de vorm van mijn leven ben? Dat weet ik niet, maar het gaat op dit moment wel lekker. Het is ongrijpbaar, hè. Ik vind het ook moeilijk te verklaren”, geeft hij aan.

Til zegt dat het ‘soms gewoon lukt en soms niet’. “Een groot deel in dit spelletje is ook mentaal, in elke sport trouwens. Daar heeft het ook mee te maken. Misschien komt alles een beetje bij elkaar.” Hij slaagt eraan fysiek en mentaal te pieken. “Het heeft ook te maken met volwassen worden. In je hoofd, je lichaam is uitgegroeid.”

“Die combinatie zorgt ervoor dat veel mensen zeggen dat je rond deze leeftijd piekt. En het is ook gewoon kwaliteit, toch. Je kan moeilijk zeggen dat Messi en Ronaldo al twintig jaar in vorm zijn. Het is ook gewoon de kwaliteit die ze hebben”, weet Til, die nog even terugblikt op zijn uitspraken van vorig jaar. “Het is wie ik ben. Het is niet zo dat het een momentopname is. Het zit gewoon in mij en op dat moment voelde ik me zo, en nu niet. Het is gewoon de persoon die ik ben en dat probeer ik uit te leggen. Dat is door sommigen verkeerd geïnterpreteerd en sommigen snappen het wel.”

Hij zal zich niet nog een keer zo uitspreken. “Na alles wat er over me heen is gekomen, is het nu wel even oké zo. Als ik deuren heb geopend, vind ik dat heel fijn. Maar mijn punt is meer dat als het over mij gaat, dat ik er genoeg over heb verteld. Maar ik sta er heel positief tegenover als het andere mensen heeft geholpen.”

Guus Til

Guus Til
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (22 dec. 1997)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
12
8
2024/2025
PSV
32
10
2023/2024
PSV
30
10
2022/2023
PSV
30
9

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
12
23
31
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19

Complete Stand

Meest gelezen

