is geschorst voor de afsluitende WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Litouwen. De verdediger van Brighton & Hove Albion pakte vrijdagavond een gele kaart tegen Polen (1-1) en dat was zijn tweede van de kwalificatiecyclus.

Van Hecke, die in de 74ste minuut binnen de lijnen kwam als vervanger van Lutsharel Geertruida, was de enige speler van Oranje die gele kaart incasseerde. In de zesde minuut van de blessuretijd ging Van Hecke op de bon. Hij stopte Kamil Grosicki hardhandig af om een late kans van Polen te voorkomen.

Artikel gaat verder onder video

Van Hecke pakte 7 juni ook tegen Finland (0-2 zege) een gele kaart, waardoor hij nu een schorsing moet uitzitten. In de WK-kwalificatiereeks leiden twee gele kaarten tot een schorsing van één wedstrijd. Maandag, als Oranje kwalificatie voor het WK kan veiligstellen, is hij niet inzetbaar voor Ronald Koeman tegen Litouwen in de Johan Cruijff ArenA.

Het Nederlands elftal gaat met zeventien punten uit zeven wedstrijden aan kop in Groep G van de WK-kwalificatiereeks. Polen volgt met veertien punten. Alleen een wonderbaarlijke avond kan Oranje nog van de eerste plek stoten: de ploeg van Koeman moet dan thuis verliezen van Litouwen, terwijl Polen moet winnen bij Malta en een enorm verschil in doelsaldo (+19 om +6) moet wegpoetsen.