Live voetbal

Jan Paul van Hecke loopt schorsing op: niet inzetbaar tegen Litouwen

Jan Paul van Hecke
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
14 november 2025, 22:53

Jan Paul van Hecke is geschorst voor de afsluitende WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Litouwen. De verdediger van Brighton & Hove Albion pakte vrijdagavond een gele kaart tegen Polen (1-1) en dat was zijn tweede van de kwalificatiecyclus.

Van Hecke, die in de 74ste minuut binnen de lijnen kwam als vervanger van Lutsharel Geertruida, was de enige speler van Oranje die gele kaart incasseerde. In de zesde minuut van de blessuretijd ging Van Hecke op de bon. Hij stopte Kamil Grosicki hardhandig af om een late kans van Polen te voorkomen.

Artikel gaat verder onder video

Van Hecke pakte 7 juni ook tegen Finland (0-2 zege) een gele kaart, waardoor hij nu een schorsing moet uitzitten. In de WK-kwalificatiereeks leiden twee gele kaarten tot een schorsing van één wedstrijd. Maandag, als Oranje kwalificatie voor het WK kan veiligstellen, is hij niet inzetbaar voor Ronald Koeman tegen Litouwen in de Johan Cruijff ArenA.

Het Nederlands elftal gaat met zeventien punten uit zeven wedstrijden aan kop in Groep G van de WK-kwalificatiereeks. Polen volgt met veertien punten. Alleen een wonderbaarlijke avond kan Oranje nog van de eerste plek stoten: de ploeg van Koeman moet dan thuis verliezen van Litouwen, terwijl Polen moet winnen bij Malta en een enorm verschil in doelsaldo (+19 om +6) moet wegpoetsen.

➡️ Meer over Oranje

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Polen - Nederland

Poolse media woest na vuurwerkchaos bij Polen – Nederland: 'Schandaal'

  • Gisteren, 23:45
  • Gisteren, 23:45
Ronald Koeman

Koeman uit kritiek op meerdere spelers: 'Een beetje stoom uit de oren bij de bondscoach'

  • Gisteren, 23:24
  • Gisteren, 23:24
Rafael van der Vaart

Van der Vaart verlaat NOS-studio tijdens Polen - Nederland wegens ziekte

  • Gisteren, 23:00
  • Gisteren, 23:00
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
ERIMIR
3.990 Reacties
495 Dagen lid
38.476 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van Hecke vind ik nou ook geen topverdediger.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

ERIMIR
3.990 Reacties
495 Dagen lid
38.476 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van Hecke vind ik nou ook geen topverdediger.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Polen - Nederland

1 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Jan Paul van Hecke

Jan Paul van Hecke
Brighton & Hove Albion
Team: Brighton
Leeftijd: 25 jaar (8 jun. 2000)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brighton
11
1
2024/2025
Brighton
34
1
2023/2024
Brighton
28
0
2022/2023
Brighton
2
0

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel