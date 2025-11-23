Kritiek op NOS na vreemde titel samenvatting Ajax: 'Dit is niet echt, toch?'

Ajax ging zaterdagavond op pijnlijke wijze onderuit in eigen huis tegen Excelsior. De Amsterdammers creëerden vrij weinig kansen en moesten met lege ogen toezien hoe de Rotterdamse opponent met 1-2 won. De NOS plaatste vervolgens een samenvattingsvideo met een vreemde titel, waar online kritiek op kwam.

Door twee doelpunten van Noah Naujoks, net voor én net na rust, kwam Ajax zaterdag op een 0-2 achterstand in de Johan Cruijff ArenA. Interim-trainer Fred Grim besloot toen Kasper Dolberg in te brengen en zo wat meer druk naar voren te creëren. Het leverde ook een doelpunt op, nota bene van de Deen zelf, maar meer kregen de Amsterdammers niet voor elkaar. En dus verloor Ajax wederom een Eredivisiewedstrijd na de vele klappen die de club de laatste tijd te verduren heeft gehad.

De NOS plaatste na de wedstrijd Ajax-Excelsior vrij snel een samenvatting op het YouTube-kanaal NOS Sport, maar gaf daaraan een ietwat vreemde titel mee. In plaats van de focus te leggen op de prestatie van Excelsior of de lastige avond van de Amsterdammers, luidde de titel: 'Dolberg scoort! ⚽'.

Op social media kwam daar veel kritiek op, onder andere omdat men de NOS beschuldigt Ajax een warm hart toe te dragen. Veel voetbalfans kunnen hun ogen niet geloven door de vreemde titel die aan de samenvatting is gekoppeld.

Excelsior met een historische overwinning in Amsterdam.



NOS: pic.twitter.com/r3YLPLbfiF — 🇳🇬 (@TomFR1908) November 23, 2025

Dit is niet ecbt, toch?? — Tabe Storm (@TabeStorm) November 23, 2025

Holy shit dit is wel heel doorzichtig — BokitoBorges (@BonitoBorges) November 23, 2025

Dit is wel heel bizar 😂😂 — Rotterdam (@zeschijnendaar) November 23, 2025

Ze zijn bij de NOS altijd met Ajax bezig. Net als jij 🥰🥰🥰 — Jogobonita (@AjaxAFCA88) November 23, 2025