Teruglezen: Zo verloor Feyenoord van Celtic in de Europa League

Feyenoord neemt het in de vijfde speelronde van de Europa League in eigen huis op tegen het Schotse Celtic. De Rotterdammers azen na vier nederlagen in de laatste vijf officiële duels op eerherstel. Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in De Kuip. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Feyenoord - Celtic.

LIVE Europa League: Feyenoord - Celtic Sorteer op: Laatste Oudste Het wedstrijdverslag lees je hier Feyenoord stelt enorm teleur: Celtic is de baas in onrustige Kuip Feyenoord verloor met 1-3 van Celtic in de Europa League. In een onrustige Kuip zag coach Robin van Persie zijn ploeg falen. Valente en Timber speelden een rol in de wissels, terwijl Shaqueel van Persie debuteerde. Lees verder 90+4' - Einde wedstrijd (1-3) Feyenoord verliest en blijft op drie punten steken in de Europa League. De ploeg zakt naar plek 31 op de ranglijst. Een plek in de knock-outfase raakt steeds verder uit zicht. 90+2' - Ueda mist grote kans (1-3) Shaqueel van Persie laat zich voor het eerst zien door de bal bij de tweede paal neer te leggen voor Ueda. Maar de ruimte is net te klein en de Japanner kopt naast. 90' - Vier minuten blessuretijd (1-3) Feyenoord blijft het proberen, maar brengt Celtic niet aan het wankelen. Er komen nog vier minuten extra tijd bij. ⚽ 83' - GOAL van Celtic (1-3) Nygren knalt raak via de onderkant van de lat: 1-3 voor Celtic. Nadat Nieuwkoop de bal inlevert bij Celtic, belandt die via Maeda bij Nygren, die hard en doeltreffend uithaalt. 🔁 80' - Van Persie brengt Van Persie (1-2) Historisch moment: het Feyenoord-debuut van Shaqueel van Persie. Trainer Robin vindt de tijd rijp om zijn zoon voor de leeuwen te gooien. 🔁 75' - Enorm fluitconcert: Valente naar de kant (1-2) Opmerkelijk: uitblinker Valente verlaat het veld voor Timber. De Kuip fluit massaal voor de keuze van Van Persie. Valente moedigt het publiek zelf aan om de ploeg te steunen, wat daarna gebeurt. 73' - Op de lat! (1-2) Feyenoord kopt op de lat via Diarra en claimt daarna tevergeefs een penalty. Trusty krijgt de bal tegen de arm, maar dat is niet opzichtig genoeg voor een penalty. 73' - Lotomba uit de draai (1-2) Feyenoord zet aan. Lotomba schiet uit de draai en verdient een corner. 🔁 70' - Wissels bij Celtic (1-2) Murray en Tounekti komen erin voor Tierney en Yang. 69' - Feyenoord komt in de zestien (1-2) Feyenoord komt in het strafschopgebied van Celtic en dat is heel wat... De diepgang van Steijn levert dreiging op, maar daar blijft het bij. 🔁 62' - Wissels bij Feyenoord en Celtic (1-2) Diarra en Nieuwkoop komen erin bij Feyenoord voor Sauer en Smal, die allebei fysieke klachten hebben. Bij Celtic komt Nygren voor McCowan. 59' - Wellenreuther stopt vrije trap (1-2) Een lage inzet van Engels is een prooi voor de keeper. Ondertussen is Feyenoord nog altijd in ondertal. Diarra wacht op een invalbeurt. 58' - Sauer lijkt gewisseld te worden (1-2) De aanvaller loopt een blessure op; Timber is bezig met de warming-up. 52' - Feyenoord loopt achter de bal aan (1-2) De Rotterdammers zijn niet bepaald flitsend uit de kleedkamer gekomen. Celtic houdt de bal in de ploeg. Laad meer