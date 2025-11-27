Live voetbal 18

Teruglezen: Zo verloor Feyenoord van Celtic in de Europa League

Feyenoord - Celtic
Foto: © Imago/Realtimes
12 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
27 november 2025, 20:05   Bijgewerkt: 20:42

Feyenoord neemt het in de vijfde speelronde van de Europa League in eigen huis op tegen het Schotse Celtic. De Rotterdammers azen na vier nederlagen in de laatste vijf officiële duels op eerherstel. Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in De Kuip. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Feyenoord - Celtic.

LIVE Europa League: Feyenoord - Celtic

Sorteer op:

1u geleden

20:38

Het wedstrijdverslag lees je hier

Feyenoord stelt enorm teleur: Celtic is de baas in onrustige Kuip

Feyenoord stelt enorm teleur: Celtic is de baas in onrustige Kuip

Feyenoord verloor met 1-3 van Celtic in de Europa League. In een onrustige Kuip zag coach Robin van Persie zijn ploeg falen. Valente en Timber speelden een rol in de wissels, terwijl Shaqueel van Persie debuteerde.

Lees verder

1u geleden

20:37

90+4' - Einde wedstrijd (1-3)

Feyenoord verliest en blijft op drie punten steken in de Europa League. De ploeg zakt naar plek 31 op de ranglijst. Een plek in de knock-outfase raakt steeds verder uit zicht. 

1u geleden

20:35

90+2' - Ueda mist grote kans (1-3)

Shaqueel van Persie laat zich voor het eerst zien door de bal bij de tweede paal neer te leggen voor Ueda. Maar de ruimte is net te klein en de Japanner kopt naast. 

1u geleden

20:33

90' - Vier minuten blessuretijd (1-3)

Feyenoord blijft het proberen, maar brengt Celtic niet aan het wankelen. Er komen nog vier minuten extra tijd bij. 

1u geleden

20:25

⚽ 83' - GOAL van Celtic (1-3)

Nygren knalt raak via de onderkant van de lat: 1-3 voor Celtic. Nadat Nieuwkoop de bal inlevert bij Celtic, belandt die via Maeda bij Nygren, die hard en doeltreffend uithaalt. 

1u geleden

20:24

🔁 80' - Van Persie brengt Van Persie (1-2)

Historisch moment: het Feyenoord-debuut van Shaqueel van Persie. Trainer Robin vindt de tijd rijp om zijn zoon voor de leeuwen te gooien. 

1u geleden

20:20

🔁 75' - Enorm fluitconcert: Valente naar de kant (1-2)

Opmerkelijk: uitblinker Valente verlaat het veld voor Timber. De Kuip fluit massaal voor de keuze van Van Persie. Valente moedigt het publiek zelf aan om de ploeg te steunen, wat daarna gebeurt.

1u geleden

20:17

73' - Op de lat! (1-2)

Feyenoord kopt op de lat via Diarra en claimt daarna tevergeefs een penalty. Trusty krijgt de bal tegen de arm, maar dat is niet opzichtig genoeg voor een penalty.

1u geleden

20:16

73' - Lotomba uit de draai (1-2)

Feyenoord zet aan. Lotomba schiet uit de draai en verdient een corner. 

1u geleden

20:13

🔁 70' - Wissels bij Celtic (1-2)

Murray en Tounekti komen erin voor Tierney en Yang.

2u geleden

20:12

69' - Feyenoord komt in de zestien (1-2)

Feyenoord komt in het strafschopgebied van Celtic en dat is heel wat... De diepgang van Steijn levert dreiging op, maar daar blijft het bij. 

2u geleden

20:05

🔁 62' - Wissels bij Feyenoord en Celtic (1-2)

Diarra en Nieuwkoop komen erin bij Feyenoord voor Sauer en Smal, die allebei fysieke klachten hebben. Bij Celtic komt Nygren voor McCowan. 

2u geleden

20:02

59' - Wellenreuther stopt vrije trap (1-2)

Een lage inzet van Engels is een prooi voor de keeper. Ondertussen is Feyenoord nog altijd in ondertal. Diarra wacht op een invalbeurt. 

2u geleden

20:01

58' - Sauer lijkt gewisseld te worden (1-2)

De aanvaller loopt een blessure op; Timber is bezig met de warming-up. 

2u geleden

19:55

52' - Feyenoord loopt achter de bal aan (1-2)

De Rotterdammers zijn niet bepaald flitsend uit de kleedkamer gekomen. Celtic houdt de bal in de ploeg. 

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
Ron Jans en Antony

Ron Jans grapt: 'Wij zijn geïnteresseerd in Antony'

  • Gisteren, 20:45
  • Gisteren, 20:45
Arne Slot en Robin van Persie

Van Persie en Slot steunen elkaar in moeilijke periodes: ‘Kreeg een mooi berichtje van hem’

  • Gisteren, 15:34
  • Gisteren, 15:34
Van Persie persconferentie Feyenoord

Van Persie neemt Hadj Moussa apart na verlies tegen NEC: 'Cliché is waar'

  • Gisteren, 14:58
  • Gisteren, 14:58
9 12 reacties
Reageren
12 reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

boyke
1.114 Reacties
964 Dagen lid
5.986 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Timber ernaast is niet zo erg en eens slim. Meneer gaat ondanks de dure behandeling aan medische kosten, straks fit gratis de deur uit. Geef dan de jeugd maar eens kans en zet hem op de tribune. Ook vind ik dat van Persie eens Bijlow de kans moet geven zoals beloofd. Maar ook dat gebeurt schijnbaar niet en snap dat Bijlow in de winter al weg wil die voelt zich behoorlijk gepiepeld

boyke
1.114 Reacties
964 Dagen lid
5.986 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja hoor keeper welterusten staat weer te slapen en gool tegen, Wanneer gaat die blundemaker er eens uit.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
810 Reacties
1.158 Dagen lid
4.515 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Celtic blijft een rotploeg, maar dit had niet nodig geweest

Klantenservice
1.709 Reacties
964 Dagen lid
18.344 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wellenreuther blijft zo ontzettend zwak met zijn voeten. Hij veroorzaakt eigenlijk elke wedstrijd wel voor problemen doordat hij ballen op de voet verkeerd aanneemt en te veel tijd nodig heeft om vervolgens het spel te hervatten. Gaat vaak wonderbaarlijk net goed, maar het is echt een zwakke plek. Wordt nu afgestraft. Dit is waarom ik afgelopen zomer liever een nieuwe keeper had zien komen. Bijlow fysiek niet betrouwbaar genoeg, Wellenreuther kwalitatief niet betrouwbaar genoeg. Echt heel vervelend zo vlak voor de rust.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
810 Reacties
1.158 Dagen lid
4.515 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Klantenservice en wat denk je van bossin of ka uit de jeugd? Ook bijlow en daarvoor mulder zijn gewoon voor de leeuwen gegooid en deden het vrij behoorlijk. (Mulder wat minder, maar wel acceptabel)

Klantenservice
1.709 Reacties
964 Dagen lid
18.344 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@peterdejong1983 Maar Bijlow is kwalitatief gewoon erg sterk, dus ook toen hij jong was kwam dat al naar voren. Heb ik bij Bossin nog niet gezien. Vind deze positie te belangrijk om daar dan maar een jeugdspeler neer te zetten. Heb echt liever een nieuwe duidelijke eerste doelman.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
810 Reacties
1.158 Dagen lid
4.515 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Klantenservice ik snap wat je zegt, maar soms is het nood breekt wet, en blijken de alternatieven te verrassen. Ka is bv wel 1e doelman bij de jeugd. Onervaren? Ja. Maar misschien toch iets om te overwegen als de druk een stuk minder is om te testen (oefenwedstrijden enz). Je blijft onervaren als je nooit je 1e wedstrijd speelt.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
810 Reacties
1.158 Dagen lid
4.515 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Achterin 1 op 1. Dat was wachten op een tegentreffer. Wel een mooie, en deze kan je wellenreuter niet aanrekenen, maar het risico nemen was toch net te snel

FrankdeG
104 Reacties
11 Dagen lid
239 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Feijenoord heeft niks te zoeken in de europa league. Er werd lacherig gedaan over Celtic en Van Persie had er alle vertrouwen in. Dit begint Liverpool vormen aan te nemen. Zorgwekkend!

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
810 Reacties
1.158 Dagen lid
4.515 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ach ja, dkrw/hoofdstad/scheid. Wel fijn dat JIJ je zorgen maakt

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

boyke
1.114 Reacties
964 Dagen lid
5.986 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Timber ernaast is niet zo erg en eens slim. Meneer gaat ondanks de dure behandeling aan medische kosten, straks fit gratis de deur uit. Geef dan de jeugd maar eens kans en zet hem op de tribune. Ook vind ik dat van Persie eens Bijlow de kans moet geven zoals beloofd. Maar ook dat gebeurt schijnbaar niet en snap dat Bijlow in de winter al weg wil die voelt zich behoorlijk gepiepeld

boyke
1.114 Reacties
964 Dagen lid
5.986 Likes
boyke
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja hoor keeper welterusten staat weer te slapen en gool tegen, Wanneer gaat die blundemaker er eens uit.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
810 Reacties
1.158 Dagen lid
4.515 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Celtic blijft een rotploeg, maar dit had niet nodig geweest

Klantenservice
1.709 Reacties
964 Dagen lid
18.344 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wellenreuther blijft zo ontzettend zwak met zijn voeten. Hij veroorzaakt eigenlijk elke wedstrijd wel voor problemen doordat hij ballen op de voet verkeerd aanneemt en te veel tijd nodig heeft om vervolgens het spel te hervatten. Gaat vaak wonderbaarlijk net goed, maar het is echt een zwakke plek. Wordt nu afgestraft. Dit is waarom ik afgelopen zomer liever een nieuwe keeper had zien komen. Bijlow fysiek niet betrouwbaar genoeg, Wellenreuther kwalitatief niet betrouwbaar genoeg. Echt heel vervelend zo vlak voor de rust.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
810 Reacties
1.158 Dagen lid
4.515 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Klantenservice en wat denk je van bossin of ka uit de jeugd? Ook bijlow en daarvoor mulder zijn gewoon voor de leeuwen gegooid en deden het vrij behoorlijk. (Mulder wat minder, maar wel acceptabel)

Klantenservice
1.709 Reacties
964 Dagen lid
18.344 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@peterdejong1983 Maar Bijlow is kwalitatief gewoon erg sterk, dus ook toen hij jong was kwam dat al naar voren. Heb ik bij Bossin nog niet gezien. Vind deze positie te belangrijk om daar dan maar een jeugdspeler neer te zetten. Heb echt liever een nieuwe duidelijke eerste doelman.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
810 Reacties
1.158 Dagen lid
4.515 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Klantenservice ik snap wat je zegt, maar soms is het nood breekt wet, en blijken de alternatieven te verrassen. Ka is bv wel 1e doelman bij de jeugd. Onervaren? Ja. Maar misschien toch iets om te overwegen als de druk een stuk minder is om te testen (oefenwedstrijden enz). Je blijft onervaren als je nooit je 1e wedstrijd speelt.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
810 Reacties
1.158 Dagen lid
4.515 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Achterin 1 op 1. Dat was wachten op een tegentreffer. Wel een mooie, en deze kan je wellenreuter niet aanrekenen, maar het risico nemen was toch net te snel

FrankdeG
104 Reacties
11 Dagen lid
239 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Feijenoord heeft niks te zoeken in de europa league. Er werd lacherig gedaan over Celtic en Van Persie had er alle vertrouwen in. Dit begint Liverpool vormen aan te nemen. Zorgwekkend!

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
810 Reacties
1.158 Dagen lid
4.515 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ach ja, dkrw/hoofdstad/scheid. Wel fijn dat JIJ je zorgen maakt

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Celtic

Feyenoord
1 - 3
Celtic
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Midtjylland
4
8
12
2
Freiburg
4
5
10
3
Ferencváros
4
4
10
4
Celta
4
5
9
4
Crystal Palace
0
0
0
5
Braga
4
4
9
6
Aston Villa
4
4
9
7
Lyon
4
3
9
8
Plzeň
4
4
8
9
Betis
4
4
8
10
PAOK
4
3
7
11
Brann
4
3
7
12
Dinamo Zagreb
4
1
7
13
Genk
4
1
7
14
Porto
4
0
7
15
Fenerbahçe
4
0
7
16
Panathinaikos
4
1
6
17
Basel
4
1
6
18
Roma
4
1
6
19
Lille
4
0
6
20
Stuttgart
4
0
6
21
Go Ahead
4
-1
6
22
Young Boys
4
-4
6
23
Nottm Forest
4
1
5
24
Bologna
4
0
5
25
Crvena zvezda
4
-2
4
26
Sturm
4
-2
4
27
Celtic
4
-3
4
28
Salzburg
4
-2
3
29
Feyenoord
4
-3
3
30
Ludogorets
4
-4
3
31
FCSB
4
-4
3
32
Utrecht
4
-4
1
33
Malmö
4
-5
1
34
Maccabi TA
4
-7
1
35
Nice
4
-5
0
36
Rangers
4
-7
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel