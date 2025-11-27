Teruglezen: Zo verloor Feyenoord van Celtic in de Europa League

Feyenoord neemt het in de vijfde speelronde van de Europa League in eigen huis op tegen het Schotse Celtic. De Rotterdammers azen na vier nederlagen in de laatste vijf officiële duels op eerherstel. Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in De Kuip. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Feyenoord - Celtic.
Timber ernaast is niet zo erg en eens slim. Meneer gaat ondanks de dure behandeling aan medische kosten, straks fit gratis de deur uit. Geef dan de jeugd maar eens kans en zet hem op de tribune. Ook vind ik dat van Persie eens Bijlow de kans moet geven zoals beloofd. Maar ook dat gebeurt schijnbaar niet en snap dat Bijlow in de winter al weg wil die voelt zich behoorlijk gepiepeld
Celtic blijft een rotploeg, maar dit had niet nodig geweest
Wellenreuther blijft zo ontzettend zwak met zijn voeten. Hij veroorzaakt eigenlijk elke wedstrijd wel voor problemen doordat hij ballen op de voet verkeerd aanneemt en te veel tijd nodig heeft om vervolgens het spel te hervatten. Gaat vaak wonderbaarlijk net goed, maar het is echt een zwakke plek. Wordt nu afgestraft. Dit is waarom ik afgelopen zomer liever een nieuwe keeper had zien komen. Bijlow fysiek niet betrouwbaar genoeg, Wellenreuther kwalitatief niet betrouwbaar genoeg. Echt heel vervelend zo vlak voor de rust.
@Klantenservice en wat denk je van bossin of ka uit de jeugd? Ook bijlow en daarvoor mulder zijn gewoon voor de leeuwen gegooid en deden het vrij behoorlijk. (Mulder wat minder, maar wel acceptabel)
@peterdejong1983 Maar Bijlow is kwalitatief gewoon erg sterk, dus ook toen hij jong was kwam dat al naar voren. Heb ik bij Bossin nog niet gezien. Vind deze positie te belangrijk om daar dan maar een jeugdspeler neer te zetten. Heb echt liever een nieuwe duidelijke eerste doelman.
@Klantenservice ik snap wat je zegt, maar soms is het nood breekt wet, en blijken de alternatieven te verrassen. Ka is bv wel 1e doelman bij de jeugd. Onervaren? Ja. Maar misschien toch iets om te overwegen als de druk een stuk minder is om te testen (oefenwedstrijden enz). Je blijft onervaren als je nooit je 1e wedstrijd speelt.
Achterin 1 op 1. Dat was wachten op een tegentreffer. Wel een mooie, en deze kan je wellenreuter niet aanrekenen, maar het risico nemen was toch net te snel
Ach ja, dkrw/hoofdstad/scheid. Wel fijn dat JIJ je zorgen maakt
