Vink adviseert Obispo te vertrekken bij PSV

Foto: © ESPN
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
19 november 2025, 21:57

Marciano Vink was onder de indruk van Armando Obispo in het duel tussen Jamaica en Curaçao (0-0), zo vertelt hij woensdag in Voetbalpraat. De verdediger krijgt bij PSV nauwelijks speeltijd en komt volgens de analist ook niet goed tot zijn recht bij de Eindhovenaren. Vink denkt dat Obispo er goed aan doet om een transfer te maken.

Obispo maakt sinds oktober deel uit van de nationale ploeg van Curaçao, waarmee hij zich in de nacht van dinsdag op woensdag plaatste voor het WK. Tegen Jamaica heeft de verdediger indruk gemaakt op Vink. “Wij kennen Obispo vanuit PSV. Daar worden bepaalde dingen van hem verwacht en dan speelt hij de ene wedstrijd goed en de andere net niet”, zegt de analist. “Ik heb goed op hem gelet en ik denk dat hij veel meer kan dan hij tot nu toe heeft laten zien in Nederland. Het zou misschien wel goed voor hem zijn als hij een andere weg op gaat, naar een andere club.”

Vink verwacht dat Obispo ook op het WK indruk zal maken. “Hij kan echt ontzettend goed voetballen. Hij heeft echt die verdediging nog meer op orde gebracht. Obispo met Roshon van Eijma naast hem, dat is een centrum waarmee je op een WK best goed voor de dag kan komen. Ze hebben daar zo veel plezier en dat zie je ook op het veld”, aldus de oud-voetballer.

Obispo doorliep zijn jeugdopleiding bij PSV en staat al zijn hele loopbaan onder contract bij de Eindhovenaren. In seizoen 2019/20 werd hij verhuurd aan Vitesse, maar verder kwam hij alleen maar voor de regerend landskampioen uit. Tot dusver speelde Obispo 113 in de hoofdmacht van PSV, waarin hij vijf keer scoorde en twee assists gaf. Dit seizoen stond hij verdeeld over tien duels 246 minuten op het veld.

Wel ander niveautje daar natuurlijk... Maar wel super voor hem dat ie de juiste keuze heeft gemaakt qua international.

