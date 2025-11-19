Live voetbal

Bosz wijst goal Lang bij Feyenoord aan als ‘knakpunt’ voor Ajax in titelstrijd

PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
19 november 2025, 18:52

Peter Bosz denkt dat de winnende goal van Noa Lang op bezoek bij Feyenoord (2-3) afgelopen seizoen de doorslag heeft gegeven in de titelstrijd. De trainer van PSV wijst de treffer in speelronde 32 aan als het ‘knakpunt’ van Ajax.

PSV wist vorig seizoen na een bizarre ontknoping de landstitel te prolongeren. Vijf wedstrijden voor het einde van het seizoen stond Ajax nog bovenaan met een voorsprong van negen punten op de Eindhovenaren, maar de ploeg van toenmalig trainer Francesco Farioli bezweek in de laatste speelronden volledig onder de druk. Op de laatste speeldag pakte PSV de tweede titel op rij door met 1-3 te winnen bij Sparta.

In gesprek met Helden blikt Bosz terug op de titelstrijd. De oefenmeester was er eind maart zeker van dat het kampioenschap uit zicht was. Ajax had toen met 0-2 gewonnen in het Philips Stadion en stond met nog zeven wedstrijden te gaan negen punten voor. “Ik kon toen wel heel stoer gaan roepen dat het nog niet beslist was, om zo een signaal aan de spelers te geven dat ze vertrouwen moesten houden, maar dat was op dat moment echt niet realistisch”, legt de trainer uit. “Ik ga geen dingen roepen waarvan ik zelf al denk dat het niet gaat gebeuren.”

In speelronde 32 vond het ‘knakpunt’ plaats, zo stelt Bosz. PSV ging op bezoek bij Feyenoord en keek na tien minuten tegen een 2-0 achterstand aan. In de tweede helft pakten de Eindhovenaren alsnog de zege door een treffer van Ivan Perisic en twee van Lang. De laatste goal viel in minuut 99. “Dat is voor Ajax het knakpunt geweest.” De Amsterdammers kwamen later die dag in actie en konden bij een nederlaag van PSV kampioen worden. “De eerste helft van ons hebben zij kunnen bekijken. Toen dachten ze wellicht: vanmiddag kunnen we kampioen worden. Vlak voordat Ajax het veld opging, hoorden ze dat wij toch nog 2-3 hadden gewonnen. Ik kan me voorstellen dat ineens de druk er vol op stond.” Ajax verloor vervolgens met 0-3 in eigen huis van NEC.

PSV-aanvaller Noa Lang
© Imago

FrankdeG
28 Reacties
4 Dagen lid
67 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Dat was inderdaad wel een echte show van de kunstenaar. Zelf 2 goals scoren en een rode kaart voor een domme overtreding op hem. Noa liet heel Rotterdam zien wie de beste was, heel knap van hem.

De kikker
239 Reacties
952 Dagen lid
334 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Oud nieuws maar stuur dit artikel effe door naar Shayan.

Vriendje Stokvis
1.527 Reacties
427 Dagen lid
8.242 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Noano is nu zelf geknakt. Napoli is klaar met hem. Voor een prikkie op te halen.

Klantenservice
1.665 Reacties
957 Dagen lid
18.262 Likes
Klantenservice
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

De kop van het artikel is voor de sensatie, want dat is niet hoe Bosz het zegt. Het gaat om het winnende doelpunt, en niet zozeer dat Lang hem maakte. Dat wekt de kop wel een beetje voor mijn gevoel. Klopt verder wel dat die winst de knak is geweest. Had psv die middag verloren, dan denk ik dat ajax kampioen was geworden. Feyenoord was op dat moment in de resterende speelrondes eigenlijk nog de enige echte tegenstander.

Docker
54 Reacties
3 Dagen lid
102 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Voltooid verleden tijd. En dus een overbodig bericht. Maar het doelpunt van Lang was mooi en ik gun hem dat van harte.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
Feyenoord - PSV

Feyenoord
2 - 3
PSV
Gespeeld op 11 mei 2025
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2024/2025

Meer info

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
12
23
31
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19

Complete Stand

