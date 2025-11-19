Peter Bosz denkt dat de winnende goal van Noa Lang op bezoek bij Feyenoord (2-3) afgelopen seizoen de doorslag heeft gegeven in de titelstrijd. De trainer van PSV wijst de treffer in speelronde 32 aan als het ‘knakpunt’ van Ajax.

PSV wist vorig seizoen na een bizarre ontknoping de landstitel te prolongeren. Vijf wedstrijden voor het einde van het seizoen stond Ajax nog bovenaan met een voorsprong van negen punten op de Eindhovenaren, maar de ploeg van toenmalig trainer Francesco Farioli bezweek in de laatste speelronden volledig onder de druk. Op de laatste speeldag pakte PSV de tweede titel op rij door met 1-3 te winnen bij Sparta.

In gesprek met Helden blikt Bosz terug op de titelstrijd. De oefenmeester was er eind maart zeker van dat het kampioenschap uit zicht was. Ajax had toen met 0-2 gewonnen in het Philips Stadion en stond met nog zeven wedstrijden te gaan negen punten voor. “Ik kon toen wel heel stoer gaan roepen dat het nog niet beslist was, om zo een signaal aan de spelers te geven dat ze vertrouwen moesten houden, maar dat was op dat moment echt niet realistisch”, legt de trainer uit. “Ik ga geen dingen roepen waarvan ik zelf al denk dat het niet gaat gebeuren.”

In speelronde 32 vond het ‘knakpunt’ plaats, zo stelt Bosz. PSV ging op bezoek bij Feyenoord en keek na tien minuten tegen een 2-0 achterstand aan. In de tweede helft pakten de Eindhovenaren alsnog de zege door een treffer van Ivan Perisic en twee van Lang. De laatste goal viel in minuut 99. “Dat is voor Ajax het knakpunt geweest.” De Amsterdammers kwamen later die dag in actie en konden bij een nederlaag van PSV kampioen worden. “De eerste helft van ons hebben zij kunnen bekijken. Toen dachten ze wellicht: vanmiddag kunnen we kampioen worden. Vlak voordat Ajax het veld opging, hoorden ze dat wij toch nog 2-3 hadden gewonnen. Ik kan me voorstellen dat ineens de druk er vol op stond.” Ajax verloor vervolgens met 0-3 in eigen huis van NEC.