NAC Breda heeft aangifte gedaan naar aanleiding van online haatberichten en racisme, zo meldt de club via de officiële kanalen. De Bredanaars willen hiermee een duidelijk signaal afgeven dat ze zulke uitlatingen niet tolereren. De aanleiding voor de aangifte waren opmerkingen die online verschenen na de uitwedstrijd tegen FC Volendam (2-1 verlies).

Het is niet de eerste keer dat NAC na een wedstrijd te maken kreeg met racistische en haatdragende berichten online. Eerder heeft de club daar al waarschuwingen voor uitgegeven, maar met deze aangifte wordt nu een duidelijke grens getrokken. "Iedere vorm van racisme, haat of bedreiging moet uitgebannen worden", licht algemeen directeur Remco Oversier toe.

"Het beschadigt mensen en heeft enorme impact", gaat de bestuurder verder. "Wij blijven dit actief bestrijden en treden op wanneer grenzen worden overschreden. We staan pal achter onze spelers, staf, medewerkers, vrijwilligers en supporters." NAC benadrukt dat de uitingen niet alleen vanuit de eigen supporters komen. Een groot deel wordt namelijk met anonieme accounts of door personen buiten de regio geplaatst.

Betrokken supporters hielpen met opsporen

"Personen die dit soort uitingen online plaatsen moeten uit de anonimiteit worden gehaald en ter verantwoording worden geroepen. Dat blijven we doen", aldus Oversier, die afsluit met een positieve noot. "NAC staat bekend om zijn saamhorigheid en betrokken supporterscultuur. Juist door die sterke sociale controle binnen onze eigen achterban konden we specifieke accounts opsporen en overdragen aan de politie. Die verbondenheid onderscheidt NAC en helpt ons krachtig op te treden tegen mensen die de grens over gaan." Ook rondom de komende wedstrijd, in eigen huis tegen PSV, zal NAC de socialmediakanalen goed in de gaten blijven houden en nieuwe haatdragende berichten doorspelen naar de juiste instanties.