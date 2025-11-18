Marc Overmars voelt zich niet geroepen om zich in het ‘wespennest’ bij Ajax te storten, zo denkt Patrick Goots. De Belgische oud-spits van Antwerp FC is blij dat Overmars op De Bosuil blijft en niet terugkeert in Amsterdam.

Overmars vertelt vorige week aan De Telegraaf dat hij is benaderd door Ajax. “Dat is al een keer gebeurd, nu weer en door meerdere mensen. Door wie? Ja, dat zijn mensen op belangrijke posities, maar ik ga niet zeggen door wie, want dan wordt het intern weer een politiek spelletje. Voor mij is het klaar”, liet Overmars weten.

De voormalig vleugelaanvaller sprak van een ‘gepasseerd station’, ondanks zijn voorliefde voor Ajax en Amsterdam. “Ik heb heel veel plezier in mijn werk bij Antwerp en sta daar nog anderhalf jaar onder contract. Die verbintenis wil ik uitdienen. Ons streven was de club financieel gezond maken. Het stadion is klaar en nu moet er weer sportief worden gebouwd.”

'Overmars heeft liefde gevonden'

Goots stelt in Het Belang van Limburg dat Overmars met Antwerp ‘overduidelijk een nieuwe liefde gevonden heeft’. “Tijdens zijn interview voorafgaand aan het seizoen benadrukte hij al dat hij zijn lopende contract wil uitdienen. Zoiets zeg je niet als je enkele maanden later van plan bent tóch te vertrekken.”

“En zoals Mark van Bommel mij begin dit jaar op een wedstrijd van zijn zoon vertelde: Overmars blijft Paul Gheysens (eigenaar van Antwerp, red.) dankbaar voor de kans die hij kreeg op een moment dat hij door alles en iedereen werd verguisd”, aldus Goot. “Bovendien is de crisis bij Ajax momenteel groter dan die op de Bosuil. Ik denk niet dat hij zich geroepen voelt om zich in dát wespennest te storten. Nee nee, op naar betere tijden met Antwerp, mét Overmars aan boord.”