Perez zwaar in shock: 'Ajax is nog nooit zó ver verwijderd van Ajax-voetbal'

5 november 2025, 23:49

Kenneth Perez is ernstig geschrokken van de kansloze 0-3-nederlaag van Ajax tegen Galatasaray. Volgens de Deense analist is de Champions League-deceptie 'treurig om naar te kijken', zo zegt hij bij Voetbalpraat.

Ajax ging woensdag met 0-3 onderuit tegen Galatasaray, door drie doelpunten van Victor Osimhen. De Amsterdammers creëerden amper kansen en lieten allesbehalve aantrekkelijk spel zien.

“Ajax wilde terug naar Ajax-voetbal, maar het is nog nooit zó ver verwijderd geweest van Ajax-voetbal”, concludeert Perez na de pijnlijke nederlaag. De analist zag John Heitinga kiezen voor Youri Regeer als hangende rechtsbuiten, om een man-meersituatie op het middenveld te creëren. “Ze doen zoveel concessies, maar het werkt niet. Wat is dan het volgende?”, vraagt hij zich af.

“Het is heel treurig, waar moet je beginnen? Je wordt met 0-3 weggezet. Het neemt ernstige vormen aan voor ‘de grootste club van Nederland’. De club met het meeste geld van Nederland. Het is serieus treurig om naar te kijken”, vervolgt Perez.

“Voor het Nederlandse voetbal is dit gênant,” vult Milan van Dongen aan. “Vorig jaar won een Nederlandse ploeg nog van Galatasaray…” Perez besluit: “Je hoopt bij Ajax op iets verrassends, maar na het eerste halfuur dacht ik: waar zit ik in godsnaam naar te kijken? Het is té matig voor woorden.”

Ajax - Galatasaray

Ajax
0 - 3
Galatasaray
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
4
11
12
2
Arsenal
4
11
12
3
Paris SG
4
9
9
4
Inter
3
9
9
5
Real Madrid
4
6
9
6
Liverpool
4
5
9
7
Spurs
4
5
8
8
Dortmund
3
5
7
9
Man City
3
4
7
10
Chelsea
4
3
7
11
Sporting
4
3
7
12
Qarabağ
4
1
7
13
Newcastle
3
6
6
14
Barcelona
3
5
6
15
Atlético
4
1
6
16
Galatasaray
3
-1
6
17
PSV
4
2
5
18
Monaco
4
-2
5
19
Pafos
4
-3
5
20
Atalanta
3
-3
4
21
Frankfurt
4
-4
4
22
Napoli
4
-5
4
23
Marseille
3
2
3
24
Juventus
4
-1
3
25
Club Brugge
3
-2
3
26
Athletic
3
-3
3
27
R. Union SG
4
-8
3
28
Bodø/Glimt
4
-3
2
29
Leverkusen
3
-5
2
30
Slavia
4
-6
2
31
Olympiakos
4
-7
2
32
Villarreal
4
-4
1
33
København
4
-8
1
34
Kairat
3
-8
1
35
Benfica
3
-5
0
36
Ajax
3
-10
0

Complete Stand

