Servische clubs maken hartverwarmend gebaar na overlijden Mladen Zizovic (44)

De nabestaanden van Mladen Zizovic worden te hulp geschoten door nagenoeg álle clubs op het hoogste niveau in Servië. De 44-jarige trainer kwam eerder deze week te overlijden nadat hij tijdens een wedstrijd van zijn club FC Radnicki 1923 werd getroffen door een hartaanval.

Radnicki stond in het uitduel bij Mladost Lucani met 0-2 voor toen Zizovic in elkaar zakte. De medische staf ontfermde zich direct over de trainer en startte de reanimatie op, die later in het ziekenhuis werd voortgezet. De wedstrijd werd in eerste instantie nog wel hervat toen Zizovic per ambulance werd afgevoerd, maar direct weer stilgelegd en niet meer hervat toen duidelijk werd dat de trainer het leven had gelaten.

De Britse krant de Daily Mail meldt op basis van bronnen in Servië dat Radnicki woensdag een herdenkingsbijeenkomst voor Zizovic heeft gehouden. Daar maakten niet alleen de eigen selectie en staf hun opwachting, maar kwamen ook vertegenwoordigers van de Servische voetbalbond én de kersverse bondscoach Veljko Paunovic op af.

Radnicki heeft volgens de krant besloten om Zizovic' nabestaanden te hulp te schieten door hen het dubbele bedrag dat de trainer gedurende zijn contract zou verdienen over te maken. De verbintenis van de coach liep door tot het einde van het huidige seizoen. Daarnaast heeft Radnicki ook een fonds voor de nabestaanden in het leven geroepen, waarin álle clubs op het hoogste niveau in Servië - op één na - een symbolisch bedrag zouden hebben gestort.