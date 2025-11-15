Live voetbal 1

Shaqueel van Persie maakt grote indruk: 'Klasse druipt ervan af'

Shaqueel van Persie in actie namens Feyenoord
Foto: © Imago
15 november 2025, 20:22

Mike van Duinen is enorm onder de indruk van de kwaliteiten van Shaqueel van Persie, zo vertelt hij in FC Rijnmond. De zoon van Robin van Persie maakte donderdag op fraaie wijze de winnende goal in een oefenduel tussen Feyenoord en Excelsior (3-2).

Feyenoord speelde donderdag op Varkenoord een oefenduel tegen stadsgenoot Excelsior. De huidige nummer twee van de Eredivisie moest dit door de interlandperiode doen zonder de nodige internationals. De ploeg van Van Persie kwam in de eerste helft op een 2-0 voorsprong via Gonçalo Borges en Nick de Koning, maar nog voor rust kwam Excelsior via Noah Naujoks en Jerolldino Bergraaf langszij. Vlak voor tijd was het de ingevallen Van Persie die Feyenoord de zege bezorgde. De spits, die zondag zijn negentiende verjaardag viert, kapte zichzelf knap vrij en schoot de 3-2 beheerst tegen de touwen.

Een dag na de nederlaag bij Feyenoord was Van Duinen te gast bij FC Rijnmond. Daar kreeg de spits van Excelsior de vraag wat hem is opgevallen in het duel op Varkenoord. “We verliezen en dat was in mijn ogen niet nodig”, begint de aanvaller. “Wel een hele mooie goal gezien van de zoon van…” Presentator Bart Nolles vraagt vervolgens of ‘het talent eraf druipt’.

“Hij kwam erin en je zag wel een energieke jongen”, antwoordt Van Duinen. “Maar dat was een fase waarin wij de bovenliggende partij waren, waardoor hij niet veel in het spel voorkwam. Maar toen kwam de bal uiteindelijk bij hem terecht in de zestien… Echt een fantastische kap in huis. Maar wat ik vooral goed vond, is dat hij de rust hield in het afwerken. Hij plaatst ‘m beheerst in de hoek, waarbij hij kijkt wat de keeper doet. Daar druipt de klasse wel van af.”

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
12
23
31
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19

