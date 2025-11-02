Simonis en Wolfsburg verliezen weer: ‘Nu waarschijnlijk zijn baan kwijt’

Het VfL Wolfsburg van Paul Simonis heeft zondag weer niet gewonnen. In de Volkswagen Arena was TSG 1899 Hoffenheim met 2-3 te sterk, mede door twee goals van oud-Feyenoorder Wouter Burger. BILD vermoedt dat dit nu echt de genadeklap is voor Simonis.

Simonis maakte afgelopen zomer de stap van Go Ahead Eagles naar Wolfsburg. De Nederlander begon prima met een bekerzege op SV Hemelingen (0-9) en een overwinning in de eerste competitiewedstrijd, 1-3 bij FC Heidenheim. Na twee gelijke spelen ging Wolfsburg vier keer op rij onderuit, terwijl vorige week met de nodige moeite werd gewonnen bij Hamburger SV (0-1). Midweeks ging de ploeg van Simonis in eigen huis onderuit in de DFB-Pokal tegen 2. Bundesliga-club Holstein Kiel.

Zondag moest Wolfsburg zich in eigen huis herpakken van de bekerblamage, toen Hoffenheim op bezoek kwam. De thuisploeg begon goed aan de wedstrijd en Mohamed Amoura maakte na bijna een kwartier spelen 1-0. In minuut 31 trok Burger de stand weer gelijk, waarna Grischa Prömel de bezoekers vijf minuten na rust op voorsprong zette. Zes minuten later was het weer Amoura die voor de 2-2 zorgde. In minuut 62 volgde de beslissing, toen Burger zijn tweede van de dag maakte.

“Wolfsburg-trainer op het punt van ontslag!”, kopt BILD direct na de wedstrijd. “Hij is nu waarschijnlijk zijn baan kwijt. Wolfsburg verloor met 2-3 van Hoffenheim in de laatste wedstrijd van de negende speeldag. Een resultaat dat Simonis niet helpt in zijn strijd om zijn baan te behouden.” De krant geeft aan dat het ontslag van de Nederlander nu ‘het meest waarschijnlijke scenario’ is. In dat geval moet Onder 19-trainer Daniel Bauer vrijdag als interim-trainer op de bank zitten op bezoek bij Werder Bremen.