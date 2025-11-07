De KNVB heeft vrijdag het speelschema voor de tweede ronde van de KNVB Beker bekend gemaakt. Vijftien van de zestien wedstrijden zullen worden afgewerkt op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 december. Twee weken eerder, op woensdag 3 december, bijten PEC Zwolle en AZ het spits af.
Dat komt door het speelschema van de Conference League, het toernooi waarin AZ het op donderdag 18 december opneemt tegen het Poolse Jagiellonia Bialystok. De rest van het bekerprogramma wordt dus midweeks in week 51 afgewerkt. In het weekend daarna staat de laatste speelronde in de Eredivisie op het programma, waarna de winterstop officieel ingaat.
Door het bekerprogramma zal met een aantal wedstrijden op het hoogste profniveau én in de Keuken Kampioen Divisie geschoven moeten worden, zo meldt de KNVB. In de Eredivisie betreft het Heracles Almelo - sc Heerenveen (origineel gepland op vrijdag 19 december om 20.00 uur) en FC Volendam - Sparta Rotterdam (zaterdag 20 december, 16.30 uur). Een niveau lager gaat het om Jong FC Utrecht - Roda JC, Almere City - FC Emmen en Helmond Sport - Willem II. "Over deze andere speeldata zal binnenkort meer duidelijk worden", aldus de voetbalbond.
20.00 uur
PEC Zwolle - AZ
18.45 uur
Heracles Almelo - Hoogeveen
20.00 uur
AFC - NEC
HSV Hoek - Telstar
FC Den Bosch - Katwijk
21.00 uur
PSV - GVVV
18.45 uur
Excelsior Maassluis - Ajax
20.00 uur
Roda JC - Go Ahead Eagles
Fortuna Sittard - Almere City
TOP Oss - FC Utrecht
21.00 uur
Feyenoord - sc Heerenveen
18.45 uur
SV Spakenburg - FC Twente
20.00 uur
FC Volendam - SC Genemuiden
Sportlust '46 - De Treffers
HSC'11 - RKC Waalwijk
21.00 uur
Willem II - Sparta Rotterdam