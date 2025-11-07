Live voetbal 1

Speelschema tweede ronde KNVB Beker bekend: PEC Zwolle en AZ bijten het spits af

KNVB Beker trofee
Foto: © Imago
Frank Hoekman
7 november 2025, 17:44

De KNVB heeft vrijdag het speelschema voor de tweede ronde van de KNVB Beker bekend gemaakt. Vijftien van de zestien wedstrijden zullen worden afgewerkt op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 december. Twee weken eerder, op woensdag 3 december, bijten PEC Zwolle en AZ het spits af.

Dat komt door het speelschema van de Conference League, het toernooi waarin AZ het op donderdag 18 december opneemt tegen het Poolse Jagiellonia Bialystok. De rest van het bekerprogramma wordt dus midweeks in week 51 afgewerkt. In het weekend daarna staat de laatste speelronde in de Eredivisie op het programma, waarna de winterstop officieel ingaat.



Door het bekerprogramma zal met een aantal wedstrijden op het hoogste profniveau én in de Keuken Kampioen Divisie geschoven moeten worden, zo meldt de KNVB. In de Eredivisie betreft het Heracles Almelo - sc Heerenveen (origineel gepland op vrijdag 19 december om 20.00 uur) en FC Volendam - Sparta Rotterdam (zaterdag 20 december, 16.30 uur). Een niveau lager gaat het om Jong FC Utrecht - Roda JC, Almere City - FC Emmen en Helmond Sport - Willem II. "Over deze andere speeldata zal binnenkort meer duidelijk worden", aldus de voetbalbond.

Speelschema tweede ronde KNVB Beker

Woensdag 3 december

20.00 uur
PEC Zwolle - AZ

Dinsdag 16 december

18.45 uur
Heracles Almelo - Hoogeveen

20.00 uur
AFC - NEC
HSV Hoek - Telstar
FC Den Bosch - Katwijk


21.00 uur
PSV - GVVV

Woensdag 17 december

18.45 uur
Excelsior Maassluis - Ajax

20.00 uur
Roda JC - Go Ahead Eagles
Fortuna Sittard - Almere City
TOP Oss - FC Utrecht

21.00 uur
Feyenoord - sc Heerenveen

Donderdag 18 december

18.45 uur
SV Spakenburg - FC Twente

20.00 uur
FC Volendam - SC Genemuiden
Sportlust '46 - De Treffers
HSC'11 - RKC Waalwijk

21.00 uur
Willem II - Sparta Rotterdam

