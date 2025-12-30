Marc Overmars gaat vooralsnog voor een winterse terugkeer van in de Eredivisie liggen, zo meldt transferjournalist Mounir Boualin (SoccerNews). De dertigjarige aanvaller, die jarenlang uitkwam voor FC Utrecht, beschikt bij Royal Antwerp FC over een aflopend contract en zou op de radar van één of meer Nederlandse clubs zijn verschenen.

Kerk speelde in totaal 142 Eredivisiewedstrijden voor FC Utrecht en was daarin goed voor 36 goals en 30 assists. De aanvaller, die zowel in de spits als op de flanken uit de voeten kan, werd in de winter van 2021 voor 7 miljoen euro verkocht aan het Russische Lokomotiv Moskou. Twee jaar later verkaste hij op huurbasis naar Antwerp, dat Kerk in de zomer van 2024 uiteindelijk transfervrij kon overnemen.

Met Antwerp won Kerk in 2023, onder leiding van trainer Mark van Bommel, zowel de landstitel als de Belgische beker. Dit seizoen verloopt vooralsnog teleurstellend voor The Great Old, maar sinds de aanstelling van trainer Joseph Oosting als opvolger van de ontslagen Stef Wils is de weg omhoog weer ingezet. Kerk droeg medio december persoonlijk met een treffer bij aan de uitzege op KAA Gent (0-2). Zijn contract in België loopt komende zomer af, waardoor hij over een half jaar gratis de deur uit zou kunnen lopen.

Antwerp zou alleen in de winterse transferperiode nog wat aan Kerk kunnen verdienen en de aanvaller heeft over belangstelling bovendien niets te klagen. Volgens Boualin is hij op de radar verschenen van clubs uit Nederland, Spanje, België én Turkije. Antwerp heeft alle toenaderingen tot dusverre echter categorisch afgewezen: "Sportief directeur Marc Overmars wil de aanvaller momenteel zeker niet laten gaan. Wie weet komt daar richting het einde van de window nog verandering in, maar op dit moment is de clubleiding zeer stellig", aldus de transferjournalist.