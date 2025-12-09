Volgens Johan Derksen heeft Trump nog nooit een voetbalwedstrijd gezien, maar dat zit anders

De WK-loting heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat sport en politiek met elkaar zijn verweven, zegt Johan Derksen. Hoewel voetbalfans geregeld oproepen om voetbal en politiek van elkaar te scheiden, is dat volgens de Vandaag Inside-analist niet realistisch.

Bij de loting in Washington D.C. waren de regeringsleiders van Canada, de Verenigde Staten en Mexico aanwezig. Met name Donald Trump was nadrukkelijk betrokken bij de ceremonie. Hij kreeg bijvoorbeeld de zogeheten FIFA Peace Prize, een nieuwe prijs die door FIFA-voorzitter Gianni Infantino in het leven is geroepen om Trump te paaien nadat hij naast de Nobelprijs voor de Vrede greep.

Artikel gaat verder onder video

“Infantino is net zo gek als die Trump”, stelt Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo. “Die twee hebben elkaar gevonden. Trump vindt het geweldig en heel eervol dat Infantino hem een medaille geeft die te vergelijken zijn met de medailles voor kinderen bij de avondvierdaagse. Trump heeft dat WK aangegrepen puur voor zijn eigen promotie.”

“Ik weet zeker dat hij nog nooit bij een voetbalwedstrijd is geweest, want in de Amerikaanse cultuur komt voetbal helemaal niet voor. Duitsers, Russen, Italianen in Italië — die voetballen allemaal. Maar híj weet er niks van, en toch is hij zo slim in het spel eromheen”, zegt Derksen. Trump heeft wel degelijk voetbalwedstrijden bijgewoond: afgelopen zomer was hij bij de finale van het WK voor clubs en in het verleden zag hij naar eigen zeggen Pelé live in actie.

Derksen trekt na de loting een duidelijke conclusie. “Dit logenstraft weer de kreet van mensen die zeggen dat politiek en voetbal niks met elkaar te maken hebben. Ze hebben alles met elkaar te maken. Hij grijpt dit evenement aan om zichzelf weer te presenteren aan de hele wereld.”