Atlético Madrid wil de zeker lijkende transfer van naar AS Roma op het laatste moment kapen, zo weet Sky Sport Italia. De Nederlander en Aston Villa bereikten al een akkoord met de Romeinen, maar die transfer gaat dus mogelijk niet door.

La Gazzetta dello Sport meldde maandag ineens dat Malen op weg is naar de uitgang bij Aston Villa. De Nederlander zou ‘vergevorderde gesprekken’ voeren met AS Roma, dat hem op huurbasis wil overnemen van de Engelsen. Later op de dag maakte Voetbal International melding van een akkoord over een huurdeal, waar een koopoptie van 25 miljoen euro bij zou zitten.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel de aanvaller dus akkoord is met Roma, is hij nog niet officieel speler van de Italianen. Atlético Madrid ruikt zijn kans daarom schoon en probeert de transfer op het laatste moment te kapen. De Spaanse topclub heeft belangstelling in een extra aanvaller, omdat Giacomo Raspadori op het punt staat te vertrekken.

La Gazzetta meldde maandag nog dat de Italiaanse aanvaller ook in de belangstelling stond van AS Roma, maar hij besloot naar Atalanta te vertrekken. Omdat Diego Simeone onmiddellijk een vervanger voor hem wil hebben, zijn de Spanjaarden bij Malen uitgekomen. Zo zou het dus zomaar kunnen gebeuren dat AS Roma in een klap twee aanvallende versterkingen misloopt.