haalt in de podcast van zijn voormalig ploeggenoot John Obi Mikel stevig uit naar zijn voormalige trainer bij Chelsea, Antonio Conte. De twee botsten publiekelijk in hun gezamenlijke periode bij The Blues, de spits kan het niet laten om zijn vroegere coach een trap na te geven.

Costa (37) werkte in het seizoen 2016/17 samen met Conte en kan over dat seizoen prima cijfers overleggen. De Spaanse spits met Braziliaanse roots kwam in de Premier League tot 20 goals in 35 wedstrijden en had daarmee een groot aandeel in het winnen van de landstitel. De twee kregen het na het seizoen echter met elkaar aan de stok toen Conte de spits in een appje zou hebben laten weten dat hij wilde dat hij zou vertrekken, waarna Costa tijdelijk uitweek naar zijn familie in Brazilië en in de winterstop van het daaropvolgende seizoen uiteindelijk terugkeerde bij Atlético Madrid.

Artikel gaat verder onder video

"Er is iets mis met Conte", wordt Costa geciteerd door The Daily Mail. "Het is niet normaal voor een trainer om niet op de speler te rekenen die topscorer van je elftal was. Marina Granovskaia (toenmalig Chelsea-directeur, red.) zei ook meteen tegen mij dat het niet kon wat hij deed, dat hij niet de eigenaar van het team was."

"Hij is een persoon die anderen niet vertrouwt en denkt dat hij alles weet", vervolgt Costa zijn relaas over Conte. "Je beleeft geen plezier aan trainen onder hem. Hij is altijd boos, loopt altijd met een lang gezicht. Hij heeft waarschijnlijk te weinig seks thuis, daarom is hij zo bitter. Het is zonde, want ik was heel gelukkig bij Chelsea en ik wilde geen problemen veroorzaken voor de club. De spelers wilden dat ik terugkwam. Niemand mocht hem, daarom hield hij het niet lang vol." Toch zegt Costa niet rancuneus te zijn: "Het verleden is het verleden, het is zonde. De prijzen die hij bij Chelsea won, won hij dankzij mij. Ik wens hem alle goeds in zijn leven."