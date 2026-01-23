Live voetbal

Go Ahead biedt 1 miljoen op Bouke Boersma, die Milan Smit moet opvolgen

Bouke Boersma en Milan Smit Go Ahead
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
23 januari 2026, 12:59

Go Ahead Eagles heeft een bod van één miljoen euro uitgebracht op Bouke Boersma, de topscorer van De Graafschap. Dat meldt clubwatcher Raymond Willemsen vrijdagmiddag in De Gelderlander.

Boersma maakt een bijzonder seizoen door bij De Graafschap. De lange spits maakt grote indruk. In totaal was hij al elf keer trefzeker in de Keuken Kampioen Divisie, vaak ook nog eens met fraaie doelpunten. Opvallend is dat Boersma pas sinds november over een officieel contract bij De Graafschap beschikt. Amper enkele maanden later kan de Doetinchemse club al flink cashen voor de topschutter.

Artikel gaat verder onder video

Go Ahead Eagles heeft, nu spits Milan Smit voor 5,5 miljoen euro is vertrokken naar Stoke City, een bod van één miljoen euro neergelegd in Doetinchem. Eerder bracht ook het Italiaanse US Avellino al een bod uit van ruim één miljoen euro op de spits. Volgens Omroep Gelderland ziet Boersma een overstap naar de club uit de Serie B echter niet zitten.

Hoe dat zit met Go Ahead Eagles, is nog onduidelijk. Vrijdagavond neemt Boersma het met De Graafschap op tegen RKC Waalwijk. Donderdag was de verwachting nog dat de spits ‘gewoon’ bij de selectie zou zitten en in de basis zou starten. Of dat na het uitgebrachte bod nog steeds het geval is, zal moeten blijken.

De Graafschap - RKC

De Graafschap
20:00
RKC Waalwijk
2,14
3,95
3,00
Vandaag om 20:00
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Bouke Boersma

Bouke Boersma
De Graafschap
Team: De Graafschap
Leeftijd: 20 jaar (23 jun. 2005)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
De Graafschap
21
11
2024/2025
De Graafschap
1
0

Meer info

