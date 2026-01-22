Live voetbal

Teruglezen: zo ging Go Ahead Eagles onderuit tegen hekkensluiter Nice

NICGAE
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
22 januari 2026, 20:55   Bijgewerkt: 22:58

Go Ahead Eagles gaat in de zevende speelronde van de competitiefase van de Europa League op bezoek bij OGC Nice, dat aan een zeer teleurstellende campagne bezig is. De Zuid-Franse club staat als enige van de 36 clubs nog op nul punten en is daarmee troosteloos hekkensluiter. Lukt het Go Ahead om te midden van alle transfergeruchten van deze week de drie punten mee te nemen uit Frankrijk? Om 21.00 uur wordt er afgetrapt in stadion Allianz Riviera, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij OGC Nice - Go Ahead Eagles.

LIVE Europa League: OGC Nice - Go Ahead Eagles

1u geleden

22:55

🟨90+4'- Geel Margaret (3-1)

Margaret krijgt nog geel en dan zit het erop: Go Ahead verliest met 3-1 en moet het volgende week tegen Braga zien te redden.

1u geleden

22:53

🔄90+2' - Publiekswissel Deijl (3-1)

Voor Deijl zit het erop, hij wordt vervangen door Dirksen en verlaat onder ovationeel applaus van de meegereisde Eagles-fans het veld. Dit lijken zijn laatste minuten voor Go Ahead te zijn geweest.

1u geleden

22:52

90+1' - Blessuretijd loopt (3-1)

Er komen minimaal vier minuten bij, waarvan de eerste is verstreken.

1u geleden

22:49

89 '- Corner Nice (3-1)

Nice lijkt de zege nu wel binnen te hebben. De thuisploeg krijgt nog een hoekschop, terwijl de officiële speeltijd er bijna op zit. 

1u geleden

22:44

84' - Dupé sleept Nice erdoor! (3-1)

Edvardsen krijgt een grote kans om de spanning terug te brengen, maar Dupé brengt redding met zijn voeten. Na een vrije trap dook Edvardsen helemaal vrij op bij de tweede paal, maar weer heeft hij het vizier niet op schrep.

1u geleden

22:43

🔄82' - Wissel Nice (3-1)

Voor Vanhoutte zit het erop, de maker van de 1-0 wordt afgelost door Everton. Nee, dat is dan weer niet de Everton van Heracles Almelo, die is net zou oud als Dante maar in tegenstelling tot zijn landgenoot wél gestopt met voetballen.

1u geleden

22:41

🟨81' - Geel Clauss (3-1)

Invaller Clauss met een overtreding op Suray, die met veel pijn naar de grond gaat. Geel voor de Nice-back.

1u geleden

22:39

🔄79' - Dubbele wissel Go Ahead (3-1)

Sivertsen en James gaan eruit, voor hen in de plaats maken Margaret en Adelgaard het duel vol. 

1u geleden

22:38

78' - De Busser redt (3-1)

Een gevaarlijek aanval van Nice. Carlos komt tot koppen, maar De Busser brengt redding.

1u geleden

22:36

🔄75'- Dubbele wissel Nice (3-1)

Bah en Gouveia gaan eruit bij Nice, in hun plaats komen Boudache en Dante erin. Inderdaad, díe Dante, die nog bij Bayern München heeft gespeeld. Hij is inmiddels 42. 

1u geleden

22:34

74' - Dupé op z'n post (3-1)

Dupé bokst de corner van James uit zijn doelgebied. Kramer zet daarna opnieuw voor, nu kan de Franse keeper 'm vangen. Een kwartier nog heeft Go Ahead, plus wat er aan blessuretijd bijkomt.

1u geleden

22:33

73' - Corner (3-1)

Edvardsen sleept er een corner uit voor Go Ahead. 

1u geleden

22:33

72' - Vrije trap (3-1)

Gouveia haalt Breum neer, Go Ahead krijgt een vrije trap op een meter of 30 van het doel van Nice. Breum staat er zelf achter, dat lijkt een voorzet te gaan worden.

1u geleden

22:29

⚽68' - Nu wél Stokkers! (3-1)

Driemaal is scheepsrecht! Weer een kans voor Stokkers, nu op aangeven van Breum. Deze keer drukt hij kalmpjes af en dus is het 3-1 hier in Nice. 

1u geleden

22:27

66' - Stokkers over (3-0)

Edvardsen biedt Stokkers een grote kans, maar de invaller schiet met links over het doel van Nice. Weer een kans die niets oplevert.

Nice - Go Ahead

Nice
3 - 1
Go Ahead Eagles
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Lyon
6
10
15
2
Midtjylland
6
8
15
3
Aston Villa
6
6
15
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Betis
6
7
14
5
Freiburg
6
6
14
6
Ferencváros
6
5
14
7
Braga
6
5
13
8
Porto
6
4
13
9
Stuttgart
6
7
12
10
Roma
6
5
12
11
Nottm Forest
6
5
11
12
Fenerbahçe
6
4
11
13
Bologna
6
4
11
14
Plzeň
6
4
10
15
Panathinaikos
6
2
10
16
Genk
6
1
10
17
Crvena zvezda
6
0
10
18
PAOK
6
3
9
19
Celta
6
3
9
20
Lille
6
3
9
21
Young Boys
6
-4
9
22
Brann
6
-1
8
23
Ludogorets
6
-3
7
24
Celtic
6
-4
7
25
Dinamo Zagreb
6
-5
7
26
Basel
6
-1
6
27
FCSB
6
-4
6
28
Go Ahead
6
-6
6
29
Sturm
6
-4
4
30
Feyenoord
6
-6
3
31
Salzburg
6
-6
3
32
Utrecht
6
-6
1
33
Rangers
6
-8
1
34
Malmö
6
-9
1
35
Maccabi TA
6
-16
1
36
Nice
6
-9
0

Complete Stand

