Teruglezen: zo ging Go Ahead Eagles onderuit tegen hekkensluiter Nice

Go Ahead Eagles gaat in de zevende speelronde van de competitiefase van de Europa League op bezoek bij OGC Nice, dat aan een zeer teleurstellende campagne bezig is. De Zuid-Franse club staat als enige van de 36 clubs nog op nul punten en is daarmee troosteloos hekkensluiter. Lukt het Go Ahead om te midden van alle transfergeruchten van deze week de drie punten mee te nemen uit Frankrijk? Om 21.00 uur wordt er afgetrapt in stadion Allianz Riviera, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij OGC Nice - Go Ahead Eagles.

LIVE Europa League: OGC Nice - Go Ahead Eagles Sorteer op: Laatste Oudste 🟨90+4'- Geel Margaret (3-1) Margaret krijgt nog geel en dan zit het erop: Go Ahead verliest met 3-1 en moet het volgende week tegen Braga zien te redden. 🔄90+2' - Publiekswissel Deijl (3-1) Voor Deijl zit het erop, hij wordt vervangen door Dirksen en verlaat onder ovationeel applaus van de meegereisde Eagles-fans het veld. Dit lijken zijn laatste minuten voor Go Ahead te zijn geweest. 90+1' - Blessuretijd loopt (3-1) Er komen minimaal vier minuten bij, waarvan de eerste is verstreken. 89 '- Corner Nice (3-1) Nice lijkt de zege nu wel binnen te hebben. De thuisploeg krijgt nog een hoekschop, terwijl de officiële speeltijd er bijna op zit. 84' - Dupé sleept Nice erdoor! (3-1) Edvardsen krijgt een grote kans om de spanning terug te brengen, maar Dupé brengt redding met zijn voeten. Na een vrije trap dook Edvardsen helemaal vrij op bij de tweede paal, maar weer heeft hij het vizier niet op schrep. 🔄82' - Wissel Nice (3-1) Voor Vanhoutte zit het erop, de maker van de 1-0 wordt afgelost door Everton. Nee, dat is dan weer niet de Everton van Heracles Almelo, die is net zou oud als Dante maar in tegenstelling tot zijn landgenoot wél gestopt met voetballen. 🟨81' - Geel Clauss (3-1) Invaller Clauss met een overtreding op Suray, die met veel pijn naar de grond gaat. Geel voor de Nice-back. 🔄79' - Dubbele wissel Go Ahead (3-1) Sivertsen en James gaan eruit, voor hen in de plaats maken Margaret en Adelgaard het duel vol. 78' - De Busser redt (3-1) Een gevaarlijek aanval van Nice. Carlos komt tot koppen, maar De Busser brengt redding. 🔄75'- Dubbele wissel Nice (3-1) Bah en Gouveia gaan eruit bij Nice, in hun plaats komen Boudache en Dante erin. Inderdaad, díe Dante, die nog bij Bayern München heeft gespeeld. Hij is inmiddels 42. 74' - Dupé op z'n post (3-1) Dupé bokst de corner van James uit zijn doelgebied. Kramer zet daarna opnieuw voor, nu kan de Franse keeper 'm vangen. Een kwartier nog heeft Go Ahead, plus wat er aan blessuretijd bijkomt. 73' - Corner (3-1) Edvardsen sleept er een corner uit voor Go Ahead. 72' - Vrije trap (3-1) Gouveia haalt Breum neer, Go Ahead krijgt een vrije trap op een meter of 30 van het doel van Nice. Breum staat er zelf achter, dat lijkt een voorzet te gaan worden. ⚽68' - Nu wél Stokkers! (3-1) Driemaal is scheepsrecht! Weer een kans voor Stokkers, nu op aangeven van Breum. Deze keer drukt hij kalmpjes af en dus is het 3-1 hier in Nice. 66' - Stokkers over (3-0) Edvardsen biedt Stokkers een grote kans, maar de invaller schiet met links over het doel van Nice. Weer een kans die niets oplevert. Laad meer