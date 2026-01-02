is een van de meest besproken voetballers van de Eredivisie. De naam van de middenvelder van PSV valt regelmatig in praatprogramma’s en dat vindt hij niet altijd prettig.

Veerman vertelt in een interview met Formule1.nl dat hij het moeilijk vindt om zichzelf af te zonderen van de media-aandacht. “Je hebt tegenwoordig zo verschrikkelijk veel voetbalsites en voetbalpraatprogramma's. Iedereen zegt maar wat”, uit de middenvelder zijn ergernis.

Artikel gaat verder onder video

“En iedereen wil ook op die sites genoemd worden, dus ze roepen vaak de gekste dingen. Dat vind ik persoonlijk wel heel irritant aan de voetballerij”, vervolgt Veerman.

Veerman legt uit dat hij zelf niet de behoefte heeft om alles te lezen. Maar: “Je hebt namelijk ook te maken met familie en vrienden die wél alles lezen. En die dan aan mij vragen: heb je dit of dat gelezen? Ja, dan ga je toch even kijken. Ik vind dat niet leuk. Ik heb ook tegen iedereen gezegd: stuur dat soort dingen gewoon niet door naar mij. Niet als het slecht is, maar ook niet als het goed is.”