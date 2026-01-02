Live voetbal

Joey Veerman ergert zich aan sensatiebeluste analisten: ‘Dat vind ik heel irritant’

Joey Veerman
Foto: © ESPN
1 reactie
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
2 januari 2026, 07:25

Joey Veerman is een van de meest besproken voetballers van de Eredivisie. De naam van de middenvelder van PSV valt regelmatig in praatprogramma’s en dat vindt hij niet altijd prettig.

Veerman vertelt in een interview met Formule1.nl dat hij het moeilijk vindt om zichzelf af te zonderen van de media-aandacht. “Je hebt tegenwoordig zo verschrikkelijk veel voetbalsites en voetbalpraatprogramma's. Iedereen zegt maar wat”, uit de middenvelder zijn ergernis.

Artikel gaat verder onder video

“En iedereen wil ook op die sites genoemd worden, dus ze roepen vaak de gekste dingen. Dat vind ik persoonlijk wel heel irritant aan de voetballerij”, vervolgt Veerman.

Veerman legt uit dat hij zelf niet de behoefte heeft om alles te lezen. Maar: “Je hebt namelijk ook te maken met familie en vrienden die wél alles lezen. En die dan aan mij vragen: heb je dit of dat gelezen? Ja, dan ga je toch even kijken. Ik vind dat niet leuk. Ik heb ook tegen iedereen gezegd: stuur dat soort dingen gewoon niet door naar mij. Niet als het slecht is, maar ook niet als het goed is.”

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Te Kloese, Huiberts, Stewart en Beuker, de td's van Feyenoord, AZ, PSV en Ajax

Overzicht wintertransfers Eredivisie 2025/26: Twente haalt Owen Panneflek weg bij RKC Waalwijk

  • Gisteren, 19:55
  • Gisteren, 19:55
Peter Bosz

Opvallend: PSV zónder Van Duiven op trainingskamp in Spanje

  • Gisteren, 12:28
  • Gisteren, 12:28
Eran Zahavi

Voormalig PSV'er Zahavi beëindigt voetballoopbaan, Gloukh reageert direct

  • Gisteren, 11:49
  • Gisteren, 11:49
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FrankdeG
524 Reacties
46 Dagen lid
1.621 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik merk ook dat er vaak maar wat geroepen wordt. Maar Veerman moet zich realiseren dat nu hij behoort tot Nederlands grootste voetballers van dit moment, dat dit erbij hoort.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FrankdeG
524 Reacties
46 Dagen lid
1.621 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik merk ook dat er vaak maar wat geroepen wordt. Maar Veerman moet zich realiseren dat nu hij behoort tot Nederlands grootste voetballers van dit moment, dat dit erbij hoort.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Joey Veerman

Joey Veerman
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
16
8
2024/2025
PSV
27
1
2023/2024
PSV
29
5
2022/2023
PSV
33
4

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel