Live voetbal

Moeder van Luciano Valente vreest kritiek op haar zoon

Teleurstelling bij Feyenoord
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
2 januari 2026, 09:41

Irene, de moeder van Feyenoord-middenvelder Luciano Valente, is op haar hoede voor eventuele kritiek die haar zoon te verduren kan krijgen. Ze merkt dat Valente momenteel volop wordt opgehemeld, maar weet hoe snel dat kan veranderen.

In een uitgebreid interview van de NOS met de familie van de Feyenoord-ster van dit seizoen gaat het onder meer over de toenemende publieke belangstelling rond Valente. Zo worden zijn broers Ricardo en Lorenzo overal waar ze komen gevraagd hoe het met Luciano gaat.

Artikel gaat verder onder video

"Het is haast een beetje gênant dat het altijd over hem gaat", vindt vader Roberto. "Het gaat over zijn sik, over zijn tattoos, een mogelijke vriendin. Zo is dat wereldje."

Op dit moment is de manier waarop er over Valente wordt geschreven vooral positief. Alleen is moeder Irene zich er maar al te goed van bewust dat dat snel kan veranderen. Daar maakt ze zich zorgen over: "Straks als het minder gaat, wordt je broertje publiekelijk afgemaakt", zegt Ricardo. "Daar ben ik heel bang voor", vult Irene vervolgens aan. "Dan is het wel je zoon. Ze zijn ook kwetsbaar."

➡️ Meer nieuws over Luciano Valente

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Te Kloese, Huiberts, Stewart en Beuker, de td's van Feyenoord, AZ, PSV en Ajax

Overzicht wintertransfers Eredivisie 2025/26: Twente haalt Owen Panneflek weg bij RKC Waalwijk

  • Gisteren, 19:55
  • Gisteren, 19:55
Taha Altikardas (Göztepe) met op de achtergrond het logo van Feyenoord en De Kuip

Feyenoord opnieuw gelinkt aan Taha Altikardes (22)

  • Gisteren, 14:32
  • Gisteren, 14:32
Quilindschy Hartman

Quilindschy Hartman laat van zich horen na geruchten: 'Ik ga niet naar Ajax'

  • wo 31 dec. 2025, 16:43
  • wo 31 dec. 2025, 16:43
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
17
1
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel