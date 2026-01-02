Irene, de moeder van Feyenoord-middenvelder , is op haar hoede voor eventuele kritiek die haar zoon te verduren kan krijgen. Ze merkt dat Valente momenteel volop wordt opgehemeld, maar weet hoe snel dat kan veranderen.

In een uitgebreid interview van de NOS met de familie van de Feyenoord-ster van dit seizoen gaat het onder meer over de toenemende publieke belangstelling rond Valente. Zo worden zijn broers Ricardo en Lorenzo overal waar ze komen gevraagd hoe het met Luciano gaat.

Artikel gaat verder onder video

"Het is haast een beetje gênant dat het altijd over hem gaat", vindt vader Roberto. "Het gaat over zijn sik, over zijn tattoos, een mogelijke vriendin. Zo is dat wereldje."

Op dit moment is de manier waarop er over Valente wordt geschreven vooral positief. Alleen is moeder Irene zich er maar al te goed van bewust dat dat snel kan veranderen. Daar maakt ze zich zorgen over: "Straks als het minder gaat, wordt je broertje publiekelijk afgemaakt", zegt Ricardo. "Daar ben ik heel bang voor", vult Irene vervolgens aan. "Dan is het wel je zoon. Ze zijn ook kwetsbaar."