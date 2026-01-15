Live voetbal

Kenneth Perez stoort zich enorm aan peperdure Ajacied Oscar Gloukh

Kenneth Perez
Foto: © Imago/Realtimes
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
15 januari 2026, 08:44

Kenneth Perez is woensdagavond geschrokken van de collectieve wanprestatie van Ajax op bezoek bij AZ. De analist van ESPN zoomde na afloop specifiek in op het optreden van Oscar Gloukh, die het in de ogen van Perez zwaar liet afweten.

Ajax ging in het AFAS Stadion op pijnlijke wijze onderuit. Al na twee minuten keek de ploeg tegen een achterstand aan en gedurende de hele wedstrijd wist Ajax geen moment aanspraak te maken op een beter resultaat. De formatie van trainer Fred Grim werd op alle fronten afgetroefd en geen enkele speler wist een voldoende te halen.

Ook miljoenenaankoop Gloukh niet, zo oordeelde Perez. De Deense analist was bijzonder kritisch op de Israëlische middenvelder. "Gloukh is echt een apart verhaal. Tussen wat Ajax dacht gekocht te hebben en wat het in werkelijkheid is, zit een wereld van verschil", stelde Perez in de nabeschouwing van ESPN. "Ik denk dat ze iemand verwachtten die het aanvalsspel kan vormgeven en spelers alleen voor de keeper kan zetten. Wat ze hebben gekregen, is iemand die vooral superdruk doet."

Volgens Perez rent Gloukh te veel zonder daadwerkelijk rendement te leveren. Daarnaast plaatst hij vraagtekens bij de fysieke weerbaarheid van de middenvelder. "Hij wordt elke keer getackeld of produceert een slap schot dat dan ook nog van richting wordt veranderd, zoals afgelopen zondag tegen Telstar. Dat is gewoon niet meer van deze tijd."

Collega-analist Marciano Vink begrijpt de kritiek van Perez, maar nuanceert het beeld. Volgens Vink heeft Gloukh in andere wedstrijden wel degelijk laten zien over kwaliteiten te beschikken. "Als het loopt bij Ajax en de discipline er is, dan heb je in het aanvallende omschakelmoment met Gloukh, Godts en Dolberg echt wel wat in handen", aldus Vink. "Maar op het moment dat de organisatie niet klopt, heb je aan types als Gloukh, Godts en dat hele lichte middenveld niet zo heel veel."

Perez bleef echter bij zijn analyse van de wedstrijd tegen AZ. "Wie heeft hij nou voor de keeper gezet? Wanneer heeft hij de bal een keer vrijgespeeld?", vroeg hij zich hardop af. Volgens de analist ligt het probleem overigens wel breder dan alleen Gloukh. "Heel Ajax is gewoon kwaliteitsarm", besloot Perez.

