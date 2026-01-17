LIVE Eredivisie | Klaassen zet Ajax na een kwartier op voorsprong

Regeer wordt de laatste wedstrijden steevast als controleur opgesteld bij Ajax, dat op zoek is naar een ervaren nummer 6. "Ik denk dat Regeer het op dit moment best wel naar behoren invult", begint Grim bij ESPN. "Ik zie hem wel groeien in die rol." Volgens de trainer moet Ajax beter worden in de restverdediging. "Op een moment dat je dan wel balverlies lijdt, moet je goed staan. Wij hebben op een aantal momenten balverlies geleden op een hoogte waar dat absoluut niet mag. Daar moeten we voor waken."