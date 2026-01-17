Live voetbal 23

LIVE Eredivisie | Klaassen zet Ajax na een kwartier op voorsprong

Ajax Go Ahead Eagles
Foto: © Imago / Realtimes
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
17 januari 2026, 16:47

Terwijl de ongekende blamage in het bekertoernooi nog door dreunt, neemt Ajax het zaterdagmiddag in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen Go Ahead Eagles. Krijgt trainer Fred Grim het voor elkaar om zijn elftal weer op te peppen? Of delen Melvin Boel en zijn mannen, die deze week wél doordrongen tot de kwartfinale van de KNVB Beker, Ajax een volgende mokerslag uit? Om 16.30 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Ajax - Go Ahead Eagles.

LIVE Eredivisie: Ajax - Go Ahead Eagles

6m geleden

16:54

23' Slory komt weg zonder kaart (1-0)

Slory loopt hard door op Rosa, maar komt ervanaf zonder kaart. Rosa heeft wel flink last van de actie.

8m geleden

16:51

20' Godts op de lat (1-0)

Godts krijgt alle ruimte om uit te halen en wacht heel lang. Uiteindelijk besluit hij om te schieten, maar raakt hij van dichtbij hard de lat. 

9m geleden

16:50

🟨 19' Geel voor Goudmijn (1-0)

Goudmijn komt hard inglijden bij Bounida en raakt de jongeling, waar hij een gele kaart voor ontvangt. 

13m geleden

16:47

⚽ 15' Klaassen doet het voor Ajax (1-0)

Jaros plukt de bal uit de lucht en geeft deze snel mee aan de vrijstaande Godts. De Belg kan heel ver doorlopen en probeert de bal aan Steur mee te geven, maar krijgt de bal via een tegenstander terug. De aanvaller geeft de bal vervolgens aan Klaassen, die de openingstreffer van afstand binnenschiet.

15m geleden

16:44

13' Risicovolle terugspeelbal Kramer (0-0)

Kramer speelt de bal aan de korte kant terug op De Busser, die nog net voor de instormende Dolberg kan wegwerken.

16m geleden

16:44

12' Deijl duikt op voor Jaros (0-0)

De aanvoerder van Go Ahead Eagles komt voor Jaros te staan en wil de bal uit de lucht in een keer terugtrekken, maar hij speelt te hard en bereikt geen ploeggenoot. 

20m geleden

16:39

8' Dolberg probeert het van afstand (0-0)

Dolberg kan van afstand uithalen. Het harde en lage schot is moeilijk voor De Busser, maar de doelman houdt de bal wel uit zijn doel. 

24m geleden

16:35

5' Ajax heeft de bal, maar nog geen kansen (0-0)

In de eerste minuten heeft Ajax het balbezit, maar dat levert vooralsnog geen kansen op.

28m geleden

16:31

1' Er is afgetrapt (0-0)

Go Ahead Eagles heeft de wedstrijd in gang gebracht.

31m geleden

16:28

De spelers komen het veld op

Beide elftallen betreden het veld, dus we gaan bijna beginnen.

36m geleden

16:23

Grim richt zich na het bekerdebacle tot Jaros

Grim spreekt Jaros aan na bekerdebacle: 'Zwabberbal mag geen excuus zijn'

Grim spreekt Jaros aan na bekerdebacle: 'Zwabberbal mag geen excuus zijn'

Ajax-trainer Fred Grim sprak doelman Vítezslav Jaros aan na de zware 6-0 bekerverlies tegen AZ. Jaros liet veel ballen los, wat Grim niet accepteert. Grim benadrukt dat de zwabberende Derbystar-bal geen excuus mag zijn.

Lees verder

1u geleden

16:12

Grim ziet Regeer 'groeien' als controleur

Regeer wordt de laatste wedstrijden steevast als controleur opgesteld bij Ajax, dat op zoek is naar een ervaren nummer 6. "Ik denk dat Regeer het op dit moment best wel naar behoren invult", begint Grim bij ESPN. "Ik zie hem wel groeien in die rol." Volgens de trainer moet Ajax beter worden in de restverdediging. "Op een moment dat je dan wel balverlies lijdt, moet je goed staan. Wij hebben op een aantal momenten balverlies geleden op een hoogte waar dat absoluut niet mag. Daar moeten we voor waken."

1u geleden

16:07

Grim: 'Logisch dat er woorden zijn gevallen'

"Ik las net op jouw briefje 'harde woorden'", begint Grim in zijn interview met ESPN, doelend op de nasleep van AZ - Ajax (6-0) afgelopen week. "Er zijn inderdaad woorden gevallen en dat is denk logisch. We hebben duidelijk gemaakt waar we het slecht hebben gedaan in de wedstrijd tegen AZ, waar dat beter moet en meteen een vervolgstap naar Go Ahead maken."

2u geleden

15:25

Opstelling Go Ahead bekend

Ook de elf basisspelers van Go Ahead Eagles zijn bekend. De Deventenaren starten met de volgende namen in de Johan Cruijff Arena. 

De Busser; Deijl, Kramer, Meulensteen, Adelgaard; Linthorst, Goudmijn, Breum; Suray, Smit, Slory.

2u geleden

15:21

Youri Baas nog altijd niet fit

Sterkhouder Youri Baas is nog altijd niet fit, waardoor hij geen deel uitmaakt van de wedstrijdselectie. Oscar Gloukh start daarnaast als reserve.

2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.007 Reacties
907 Dagen lid
13.591 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax moet écht laten zien wat ze wel goed kunnen. Met een 4-0 overwinning zal de rust (toch wel) teruggekeerd zijn denk ik.

dilima1966
3.060 Reacties
950 Dagen lid
16.108 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gelukkig Josip Sutalo speelt als dweil die mis je ook niet

