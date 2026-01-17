Teruglezen: Ajax en Go Ahead delen punten in Johan Cruijff ArenA

Terwijl de ongekende blamage in het bekertoernooi nog door dreunt, neemt Ajax het zaterdagmiddag in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen Go Ahead Eagles. Krijgt trainer Fred Grim het voor elkaar om zijn elftal weer op te peppen? Of delen Melvin Boel en zijn mannen, die deze week wél doordrongen tot de kwartfinale van de KNVB Beker, Ajax een volgende mokerslag uit? Om 16.30 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Ajax - Go Ahead Eagles.
Lijkt weer ergens op tot dusver, maar Godts moet zijn oogkleppen eens af doen.
Tweede helft duidelijk voor de Eagles. Wat een omslag weer
Wat is Ajax de laatste 3 jaar toch aan het kloten dat is toch niet het Ajax waar ik ooit echt van ben geworden ! Maar denk maar zo, er komen ook weer goeden tijden en dan lachen wij Az, Psv en Feijenoord uit !!!
