Teruglezen: Ajax en Go Ahead delen punten in Johan Cruijff ArenA

Terwijl de ongekende blamage in het bekertoernooi nog door dreunt, neemt Ajax het zaterdagmiddag in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen Go Ahead Eagles. Krijgt trainer Fred Grim het voor elkaar om zijn elftal weer op te peppen? Of delen Melvin Boel en zijn mannen, die deze week wél doordrongen tot de kwartfinale van de KNVB Beker, Ajax een volgende mokerslag uit? Om 16.30 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Ajax - Go Ahead Eagles.

LIVE Eredivisie: Ajax - Go Ahead Eagles Sorteer op: Laatste Oudste Bedankt! Daarmee komt er een einde aan dit liveblog. Bedankt voor het volgen en een prettige avond nog! Einde wedstrijd (2-2) Daar is direct het laatste fluitsignaal. Beide ploegen houden een punt over aan de wedstrijd. Vanaf de tribunes klinkt een striemend fluitconcert. 90+3' Moro schiet over (2-2) Moro krijgt een vrije schietkans, maar zijn poging gaat over. 90' Er komen drie minuten bij (2-2) 90' Ajax raakt de paal (2-2) Gloukh krijgt de bal onder De Busser door, maar krijgt de bal niet over de lijn. Rosa krijgt de kans om uit te halen, maar krijgt de bal van heel dichtbij tegen de paal. 87' Deijl uit de draai (2-2) Na een vrije trap probeert Deijl het uit de draai, maar zijn poging gaat recht op Jaros af. 85' Smit probeert het van afstand (2-2) Smit schiet van afstand, maar de bal eindigt in de handen van Jaros. 🔄 84' Drie wissels bij Ajax (2-2) Grim haalt Bounida, Dolberg en Godts naar de kant, zij worden vervangen door Gloukh, Moro en Edvardsen. 🟨 78' Gele kaart voor Regeer (2-2) Regeer houdt zijn tegenstander vast aan het shirt en bekoopt dat met geel. 🟨 77' Gaaei krijgt geel (2-2) Gaaei krijgt een gele kaart voor een stevige overtreding op James. 🔄 75' Ajax-publiek is niet blij met een dubbele wissel (2-2) Grim wisselt twee keer. Steur en Klaassen gaan naar de kant en worden vervangen door Mokio en Sutalo, waardoor Ajax met een extra verdediger gaat spelen. Het publiek in de Johan Cruijff ArenA is het daar duidelijk niet mee eens en begint te fluiten. 74' Dolberg mist dé kans op 3-2 (2-2) Gaaei gaat de diepte in en levert een geweldige lage voorzet op Dolberg. De spits probeert De Busser van dichtbij in de korte hoek te verschalken, maar tikt de bal net naast. 🟨 72' Gele kaart voor Linthorst (2-2) Linthorst jaagt fanatiek door op Steur en maakt een harde sliding op de jongeling, waar hij een gele kaart voor krijgt. 🔄 68' Dubbele wissel bij Go Ahead Eagles (2-2) Breum en Adelgaard gaan naar de kant en worden vervangen door James en Van Zwam. ⚽ 66' Smit brengt Go Ahead op gelijke hoogte (2-2) BREAKING Daar is de gelijkmaker. Breum lepelt de bal over de verdediging van Ajax heen en bereikt de lopende Smit. De spits neemt de bal in een keer uit de lucht en schiet de 2-2 binnen. Laad meer