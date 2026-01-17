Live voetbal 9

Teruglezen: Ajax en Go Ahead delen punten in Johan Cruijff ArenA

Ajax Go Ahead Eagles
17 januari 2026, 17:58   Bijgewerkt: 18:27

Terwijl de ongekende blamage in het bekertoernooi nog door dreunt, neemt Ajax het zaterdagmiddag in de eigen Johan Cruijff ArenA op tegen Go Ahead Eagles. Krijgt trainer Fred Grim het voor elkaar om zijn elftal weer op te peppen? Of delen Melvin Boel en zijn mannen, die deze week wél doordrongen tot de kwartfinale van de KNVB Beker, Ajax een volgende mokerslag uit? Om 16.30 uur wordt er afgetrapt, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Ajax - Go Ahead Eagles.

LIVE Eredivisie: Ajax - Go Ahead Eagles

35m geleden

18:26

Bedankt!

Daarmee komt er een einde aan dit liveblog. Bedankt voor het volgen en een prettige avond nog!

35m geleden

18:25

Einde wedstrijd (2-2)

Daar is direct het laatste fluitsignaal. Beide ploegen houden een punt over aan de wedstrijd. Vanaf de tribunes klinkt een striemend fluitconcert. 

36m geleden

18:24

90+3' Moro schiet over (2-2)

Moro krijgt een vrije schietkans, maar zijn poging gaat over.

39m geleden

18:22

90' Er komen drie minuten bij (2-2)

39m geleden

18:22

90' Ajax raakt de paal (2-2)

Gloukh krijgt de bal onder De Busser door, maar krijgt de bal niet over de lijn. Rosa krijgt de kans om uit te halen, maar krijgt de bal van heel dichtbij tegen de paal. 

43m geleden

18:18

87' Deijl uit de draai (2-2)

Na een vrije trap probeert Deijl het uit de draai, maar zijn poging gaat recht op Jaros af.

45m geleden

18:15

85' Smit probeert het van afstand (2-2)

Smit schiet van afstand, maar de bal eindigt in de handen van Jaros.

46m geleden

18:14

🔄 84' Drie wissels bij Ajax (2-2)

Grim haalt Bounida, Dolberg en Godts naar de kant, zij worden vervangen door Gloukh, Moro en Edvardsen.

1u geleden

18:09

🟨 78' Gele kaart voor Regeer (2-2)

Regeer houdt zijn tegenstander vast aan het shirt en bekoopt dat met geel. 

1u geleden

18:08

🟨 77' Gaaei krijgt geel (2-2)

Gaaei krijgt een gele kaart voor een stevige overtreding op James.

1u geleden

18:07

🔄 75' Ajax-publiek is niet blij met een dubbele wissel (2-2)

Grim wisselt twee keer. Steur en Klaassen gaan naar de kant en worden vervangen door Mokio en Sutalo, waardoor Ajax met een extra verdediger gaat spelen. Het publiek in de Johan Cruijff ArenA is het daar duidelijk niet mee eens en begint te fluiten.

1u geleden

18:05

74' Dolberg mist dé kans op 3-2 (2-2)

Gaaei gaat de diepte in en levert een geweldige lage voorzet op Dolberg. De spits probeert De Busser van dichtbij in de korte hoek te verschalken, maar tikt de bal net naast.

1u geleden

18:03

🟨 72' Gele kaart voor Linthorst (2-2)

Linthorst jaagt fanatiek door op Steur en maakt een harde sliding op de jongeling, waar hij een gele kaart voor krijgt.

1u geleden

17:59

🔄 68' Dubbele wissel bij Go Ahead Eagles (2-2)

Breum en Adelgaard gaan naar de kant en worden vervangen door James en Van Zwam.

1u geleden

17:58

⚽ 66' Smit brengt Go Ahead op gelijke hoogte (2-2)

Daar is de gelijkmaker. Breum lepelt de bal over de verdediging van Ajax heen en bereikt de lopende Smit. De spits neemt de bal in een keer uit de lucht en schiet de 2-2 binnen.

Lees ook:
Sutalo, Klaassen, Itakura en Edvardsen van Ajax

Edvardsen eerlijk over Ajax-transfer: 'Misschien soms een klein beetje spijt van'

  • Gisteren, 21:04
  • Gisteren, 21:04
Alex Kroes

Ajax komt in zoektocht naar back uit bij Joao Pedro Chermont (19)

  • Gisteren, 12:05
  • Gisteren, 12:05
Jari De Busser met de KNVB Beker in zijn handen

Transfer voor Jari de Busser? FC Lorient heeft interesse in Go Ahead-doelman

  • Gisteren, 08:50
  • Gisteren, 08:50
CG
3.009 Reacties
907 Dagen lid
13.593 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

We gaan de goede kant op. Nu op naar de 3-0 en 4-0.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.686 Reacties
1.209 Dagen lid
19.255 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lijkt weer ergens op tot dusver, maar Godts moet zijn oogkleppen eens af doen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.686 Reacties
1.209 Dagen lid
19.255 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tweede helft duidelijk voor de Eagles. Wat een omslag weer

CG
3.009 Reacties
907 Dagen lid
13.593 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax moet écht laten zien wat ze wel goed kunnen. Met een 4-0 overwinning zal de rust (toch wel) teruggekeerd zijn denk ik.

dilima1966
3.062 Reacties
950 Dagen lid
16.109 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gelukkig Josip Sutalo speelt als dweil die mis je ook niet

mauricejongboom09
16 Reacties
1.135 Dagen lid
91 Likes
mauricejongboom09
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat is Ajax de laatste 3 jaar toch aan het kloten dat is toch niet het Ajax waar ik ooit echt van ben geworden ! Maar denk maar zo, er komen ook weer goeden tijden en dan lachen wij Az, Psv en Feijenoord uit !!!

Ajax - Go Ahead

Ajax
2 - 2
Go Ahead Eagles
Vandaag gespeeld om 16:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Fred Grim

Fred Grim
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (17 aug. 1965)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
18
11
33
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

