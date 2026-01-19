Live voetbal 2

Luciano Valente gaat op nieuwsjaarsreceptie Feyenoord-contract verlengen

Teleurstelling bij Feyenoord
Foto: © Imago
19 januari 2026, 19:02

Luciano Valente en Feyenoord zijn dicht bij een contractverlenging, zo meldt het Algemeen Dagblad maandagavond. De smaakmaker van de Rotterdammers kan bijtekenen tot 2030 en de kans is groot dat Feyenoord dit dinsdagmiddag wereldkundig maakt tijdens de nieuwjaarsreceptie, die om 16.00 uur plaatsvindt.

Valente beleeft een stormachtige doorbraak in de hoofdmacht van Feyenoord en lijkt daarvoor te worden beloond. Hoewel de middenvelder momenteel nog tot medio 2029 vastligt in De Kuip, is de club voornemens zijn contract met één extra jaar te verlengen, tot de zomer van 2030.

De absolute sterkhouder van de geplaagde ploeg van trainer Robin van Persie kan bij die verlenging naar verwachting rekenen op een flinke salarisverhoging. Volgens het AD wil Feyenoord het nieuws dinsdagmiddag officieel bekendmaken, tijdens de geplande nieuwjaarsreceptie.

De 22-jarige Valente maakte afgelopen zomer de overstap van FC Groningen voor een bedrag van bijna zeven miljoen euro. Onder meer Real Madrid en Newcastle United zouden onlangs al op de tribune zijn gesignaleerd om de middenvelder van dichtbij aan het werk te zien. Dit seizoen was Valente al goed voor twee doelpunten en zeven assists.

Robin van Persie voor Feyenoord-Aston Villa

Gisteren, 21:53

  • Gisteren, 21:53
Feyenoord-trainer Robin van Persie met op de achtergrond Quinten Timber en De Kuip

Gisteren, 21:20

  • Gisteren, 21:20
John van den Brom tijdens zijn presentatie als nieuwe trainer van FC Twente.

Gisteren, 20:58

  • Gisteren, 20:58
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
18
1
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

