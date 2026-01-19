en Feyenoord zijn dicht bij een contractverlenging, zo meldt het Algemeen Dagblad maandagavond. De smaakmaker van de Rotterdammers kan bijtekenen tot 2030 en de kans is groot dat Feyenoord dit dinsdagmiddag wereldkundig maakt tijdens de nieuwjaarsreceptie, die om 16.00 uur plaatsvindt.

Valente beleeft een stormachtige doorbraak in de hoofdmacht van Feyenoord en lijkt daarvoor te worden beloond. Hoewel de middenvelder momenteel nog tot medio 2029 vastligt in De Kuip, is de club voornemens zijn contract met één extra jaar te verlengen, tot de zomer van 2030.

De absolute sterkhouder van de geplaagde ploeg van trainer Robin van Persie kan bij die verlenging naar verwachting rekenen op een flinke salarisverhoging. Volgens het AD wil Feyenoord het nieuws dinsdagmiddag officieel bekendmaken, tijdens de geplande nieuwjaarsreceptie.

De 22-jarige Valente maakte afgelopen zomer de overstap van FC Groningen voor een bedrag van bijna zeven miljoen euro. Onder meer Real Madrid en Newcastle United zouden onlangs al op de tribune zijn gesignaleerd om de middenvelder van dichtbij aan het werk te zien. Dit seizoen was Valente al goed voor twee doelpunten en zeven assists.