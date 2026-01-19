Feyenoord heeft in de onderhandelingen het beste contract in de clubhistorie aangeboden, zo meldt Marcel van der Kraan in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De middenvelder heeft dit echter niet geaccepteerd en is nu op weg naar Olympique Marseille.

Timber maakte in de zomer van 2022 de overstap van FC Utrecht naar Feyenoord voor een bedrag van 7,4 miljoen euro. De middenvelder tekende een contract voor vier seizoenen. De afgelopen twee jaar heeft Feyenoord geprobeerd de verbintenis open te breken en te verlengen, maar daar ging hij niet mee akkoord. Om de Rotterdammers toch een transfersom op te leveren, hoopt hij deze winter te vertrekken. Timber zou maandag, een dag nadat hij de oorlog verklaarde aan Robin van Persie, mondeling akkoord zijn met Olympique Marseille.

In Kick-off wordt de situatie van Timber ook besproken. Van der Kraan en Mike Verweij halen aan dat de middenvelder door blessureleed lange tijd niet heeft gespeeld. “Feyenoord heeft heel lang geprobeerd om hem een nieuw contract te laten tekenen. Of het nou een jaar erbij was of twee, ze wilden hem gewoon graag langer houden. Ze schatten hem op waarde.”

Vervolgens doet Van der Kraan een onthulling over de hoogte van het aanbod dat Feyenoord aan Timber heeft gedaan. “Hij had bij Feyenoord het beste contract ooit in de geschiedenis van de club kunnen tekenen”, geeft de verslaggever aan. “Qua salaris en allemaal bonussen erbij. Ik denk dat zijn zaakwaarnemers ook een flinke commissie hadden kunnen krijgen. Dus voor alle partijen was het hartstikke interessant. Maar kennelijk is het nog interessanter om in Europa de boer op te gaan.” Hoewel de zaakwaarnemer van Timber bleef beweren dat ze in gesprek bleven met Feyenoord, merkten de Rotterdammers dat er geen intentie meer was om eruit te komen.