Ole Gunnar Solskjær praat vandaag (zaterdag) opnieuw met de clubleiding van Manchester United over een mogelijke terugkeer als trainer, zo meldt de Daily Mail. De Noorse oud-speler én -trainer van The Red Devils is samen met voormalig ploeggenoten Michael Carrick en Darren Fletcher (de huidige interim-trainer) kandidaat om het seizoen af te maken op Old Trafford.

Fletcher (41) speelde als middenvelder 342 wedstrijden voor Manchester United en werd na het ontslag van Ruben Amorim doorgeschoven vanuit de Onder-18 naar de hoofdmacht. Met de Schot op de bank speelde United woensdag met 2-2 gelijk tegen Burnley. Volgens bovengenoemde tabloid kan 'niet worden uitgesloten' dat Fletcher het seizoen mag afmaken.

Twee van zijn oud-ploeggenoten zijn echter ook nadrukkelijk in beeld bij United. De 44-jarige Carrick (464 wedstrijden voor de club, thans trainer van Middlesbrough) en de 52-jarige Solskjaer (366 wedstrijden, als trainer nu clubloos) zouden allebei al een inleidende bespreking met de clubleiding hebben gevoerd. Carrick zou afgelopen donderdag opnieuw een gesprek hebben gehad, toen met CEO Omar Berrada en directeur voetbal Jason Wilcox. Dat tweetal zal vandaag (zaterdag) op trainingscomplex Carrington een onderhoud met Solskjaer hebben.

Opvallend genoeg waren Carrick en Solskjaer niet alleen ploeggenoten bij Manchester United, maar was Carrick ook de assistent van de Noor toen die er van december 2018 tot november 2021 als hoofdtrainer fungeerde. Na het ontslag van Solskjær zat Carrick drie wedstrijden als interim-coach op de bank, sinds oktober 2022 staat hij bij Middlesbrough op eigen benen. Met die club staat hij momenteel tweede in de Championship, een positie die aan het eind van de rit rechtstreekse promotie naar de Premier League zou betekenen.