De fans van Olympique Marseille hebben besloten om de wedstrijd om de Trophée des Champions, de Franse Supercup, te boycotten. Het duel wordt namelijk gespeeld in Koeweit. Marseille-trainer Roberto De Zerbi staat achter de keuze van de supporters.

De Franse Supercup staat dit seizoen op donderdag 8 januari op het programma. Kampioen en bekerwinnaar Paris Saint-Germain zal het opnemen tegen de nummer twee van afgelopen seizoen, Olympique Marseille. De Parijzenaren hebben besloten hun fans de helpende hand te bieden en een all-inclusive arrangement aan te bieden voor achthonderd euro.

Artikel gaat verder onder video

Voor dat bedrag krijgen de PSG-supporters onder meer een retourvlucht naar Koeweit, maaltijden aan boord van het vliegtuig, transfers vanaf de luchthaven en kaarten voor de wedstrijd. Daarnaast zijn er ook losse tickets voor het duel te krijgen. Ook Marseille heeft een pakket samengesteld voor de supporters, met een vlucht en wedstrijdticket voor 150 euro. Daar maken de fans echter geen gebruik van; zij hebben besloten het duel te boycotten.

De Zerbi vindt die keuze volledig terecht. “Mijn mening blijft hetzelfde”, zo liet de trainer van Marseille weten op een persconferentie. “De Franse Supercup, of de Italiaanse Supercup, zou in het betreffende land gespeeld moeten worden, voor de eigen fans van de club.” De Zerbi gaat zelf wel naar Koeweit voor de wedstrijd. “Omdat het mijn werk is en we zijn er trots op om deze wedstrijd te spelen.” De oefenmeester benadrukt dat het land Koeweit niet het probleem vormt. “Ik denk dat wij daar goed verwelkomd worden. Maar ik ben tegen het idee an sich.”