Marc Overmars en Royal Antwerp denken na over de komst van , zo weet Het Nieuwsblad. De technisch directeur van de Antwerpse club haalde de 24-jarige Burkinees in het verleden naar Amsterdam.

Het Antwerp van Overmars en trainer Joseph Oosting is deze winter naarstig op zoek naar een nieuwe spits. Daarvoor is Traoré van Shakhtar Donetsk momenteel in beeld, zo weet Het Nieuwsblad. Afgelopen zomer waren de Belgen ook al geïnteresseerd in de spits, maar destijds wees de Oekraïense club een bod van 2,5 miljoen euro met een stevig doorverkooppercentage af.

Deze winter hoopt Royal Antwerp wél toe te kunnen slaan voor Traoré, die momenteel met Burkina Faso actief is op de Afrika Cup. Mocht Shakhtar ook nu niet mee willen werken aan een vertrek, kan hij komende zomer transfervrij worden opgepikt. De verwachting is echter dat hij daardoor voor een bescheiden prijs naar België kan komen.

Overmars en Traoré zijn zeker geen vreemden van elkaar. In januari 2019 haalde de voormalig technisch directeur van Ajax hem naar de Johan Cruijff ArenA, waar de aanvaller enkele maanden later zijn debuut maakte in het eerste elftal. Na twaalf goals en twaalf assists in 31 wedstrijden werd Traoré in de zomer van 2021 voor tien miljoen euro verkocht aan Shakhtar Donetsk.