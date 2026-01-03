Live voetbal 6

Overmars mikt op hereniging met voormalig Ajax-spits Traoré

Marc Overmars
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
3 januari 2026, 14:51

Marc Overmars en Royal Antwerp denken na over de komst van Lassina Traoré, zo weet Het Nieuwsblad. De technisch directeur van de Antwerpse club haalde de 24-jarige Burkinees in het verleden naar Amsterdam.

Het Antwerp van Overmars en trainer Joseph Oosting is deze winter naarstig op zoek naar een nieuwe spits. Daarvoor is Traoré van Shakhtar Donetsk momenteel in beeld, zo weet Het Nieuwsblad. Afgelopen zomer waren de Belgen ook al geïnteresseerd in de spits, maar destijds wees de Oekraïense club een bod van 2,5 miljoen euro met een stevig doorverkooppercentage af.

Artikel gaat verder onder video

Deze winter hoopt Royal Antwerp wél toe te kunnen slaan voor Traoré, die momenteel met Burkina Faso actief is op de Afrika Cup. Mocht Shakhtar ook nu niet mee willen werken aan een vertrek, kan hij komende zomer transfervrij worden opgepikt. De verwachting is echter dat hij daardoor voor een bescheiden prijs naar België kan komen.

Overmars en Traoré zijn zeker geen vreemden van elkaar. In januari 2019 haalde de voormalig technisch directeur van Ajax hem naar de Johan Cruijff ArenA, waar de aanvaller enkele maanden later zijn debuut maakte in het eerste elftal. Na twaalf goals en twaalf assists in 31 wedstrijden werd Traoré in de zomer van 2021 voor tien miljoen euro verkocht aan Shakhtar Donetsk.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Neesje
1.696 Reacties
1.194 Dagen lid
8.835 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik zou als Ajax ook een poging doen .

CG
2.932 Reacties
893 Dagen lid
13.537 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lijkt een goede optie te zijn. Nu nog het juiste moment. Wat mij betreft is hij welkom.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Lassina Traoré

Lassina Traoré
Sjachtar Donetsk
Team: Shakhtar D
Leeftijd: 24 jaar (12 jan. 2001)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Shakhtar D
1
0
2024/2025
Shakhtar D
22
4
2023/2024
Shakhtar D
16
4
2022/2023
Shakhtar D
21
4

Meer info

Stand Pro League 2025/2026

Pro League
GS
DS
PT
5
Mechelen
20
3
31
6
Standard
20
-5
27
7
Antwerp
20
3
27
8
Gent
20
-1
26
9
Genk
20
-4
25

Complete Stand

