Martínez overwoog serieus om te stoppen na kruisbandblessure

Foto: © Imago
16 januari 2026, 05:55   Bijgewerkt: 15 januari 2026, 19:49

Lisandro Martínez heeft in een openhartig interview met AFA Estudio onthuld dat hij serieus overwoog om te stoppen met voetballen na zijn zware kruisbandblessure die hij in februari 2025 opliep. De Argentijnse verdediger van Manchester United zei dat de combinatie van fysieke pijn en mentale belasting hem bijna tot het uiterste dreef.

Martínez liep de blessure op in het duel met Crystal Palace en stond daarna voor een revalidatieproces van ongeveer tien maanden. Zijn terugkeer was echter niet zo vanzelfsprekend. “Na de eerste twee of drie weken wilde ik niet meer voetballen”, bekent de Argentijn. "Toen ik geblesseerd raakte, was ik compleet uit balans. De pijn was ondraaglijk. Het was genoeg, ik wilde niet meer lijden. Ik wilde me goed voelen en genieten."

Vaderschap als drijfveer

De geboorte van zijn dochter Aurora, een maand nadat hij zijn kruisbandblessure opliep, was een cruciale factor in zijn mentale herstel. “Elke dag was zij mijn motor”, geeft de oud-Ajacied aan. “Ik gaf alles, puur en alleen voor mijn dochter. Het ging me niet alleen om mijn terugkeer op het veld, maar ook om het geven van een voorbeeld. Overeind blijven, niet de makkelijke weg kiezen.” Toch merkte Martínez dat hij zichzelf opnieuw moest uitvinden. "Fysiek, mentaal en ook persoonlijk. Daarna ben ik na gaan denken over wat ik kon leren van deze situatie. Hoe kan ik me verbeteren als persoon? Dankzij deze blessure ben ik enorm veranderd."

Na een afwezigheid van iets ruim driehonderd dagen maakte Martínez op 30 november 2025 zijn rentree tegen uitgerekend Crystal Palace, waartegen hij ook geblesseerd raakte. Alle daaropvolgende Premier League-duels kwam de Argentijn in actie. In drie van de laatste vier wedstrijden was hij zelfs aanvoerder. "Ik dacht dat het zwaarder zou zijn om terug te komen, maar het ging allemaal stap voor stap. Fysiek en mentaal voel ik me nu uitstekend", zegt Martínez.

