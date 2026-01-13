Live voetbal

Manchester United kiest voor Carrick en laat Van Nistelrooij links liggen

Ruud van Nistelrooij met op de achtergrond het logo van Manchester United
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
13 januari 2026, 11:22

Ruud van Nistelrooij wordt niet de nieuwe trainer van Manchester United. Volgens transferspecialist Fabrizio Romano kiest de Engelse club definitief voor Michael Carrick.

Van Nistelrooij stond samen met enkele andere kandidaten op een shortlist van Manchester United om het seizoen af te maken op Old Trafford. Hij had die rol eerder al eens vervuld, na het ontslag van Erik ten Hag. Nu krijgt de voormalig spits die kans niet, want de club heeft besloten om Carrick aan te stellen.

Op dit moment is Fletcher na het ontslag van Ruben Amorim de eindverantwoordelijke bij The Mancunians, maar dat gaat snel veranderen. Volgens Fabrizio Romano is Carrick inmiddels al op het trainingscomplex van Manchester United gesignaleerd. Hij is het eens geworden over een kortdurend contract tot het einde van het seizoen.

Voor Carrick is een interim-klus op Old Trafford niet nieuw. In 2021 volgde hij destijds de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer op. Daarna was de voormalig middenvelder actief als hoofdtrainer van Middlesbrough.

