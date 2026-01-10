Ruud van Nistelrooij is nog steeds in beeld bij Manchester United, dat begin volgende week een interim-trainer wil aanstellen die het seizoen moet afmaken. Dat bevestigen bronnen althans aan ESPN.

Als spits kwam Van Nistelrooij (49) vijf seizoenen uit voor Manchester United (2001-2006). In die periode was de Brabander in 219 officiële wedstrijden goed voor exact 150 doelpunten. In de zomer van 2024 keerde hij als assistent van Erik ten Hag terug op Old Trafford, Na diens ontslag, eind oktober 2024, stond Van Nistelrooij vier wedstrijden als interim-coach voor de groep. Daarna maakte hij plaats voor Ruben Amorim, die afgelopen week na veertien maanden werd ontslagen.

Afgelopen woensdag zat oud-speler Darren Fletcher op de bank van Manchester United, onder leiding van de interim-coach werd met 2-2 gelijkgespeeld tegen Burnley. De Schot is dit weekend sowieso nog verantwoordelijk voor het duel met Brighton & Hove Albion in de derde ronde van de FA Cup (zondag, 17.30 uur). Fletcher is volgens Engelse media één van de drie kandidaten om het seizoen af te maken, samen met zijn voormalig ploeggenoten Michael Carrick (Middlesbrough) en Ole Gunnar Solskjaer (clubloos). Laatstgenoemde was tussen december 2018 en november 2021 al hoofdtrainer van The Red Devils.

ESPN weet echter te melden dat óók Van Nistelrooij, die na zijn korte terugkeer op Old Trafford met Leicester City uit de Premier League degradeerde, nog altijd kandidaat is voor het interim-hoofdtrainerschap van Manchester United. "Volgens bronnen rond Van Nistelrooij gelooft de voormalig spits dat hij niet de eerste optie is", aldus de zender.