Live voetbal 12

‘Juventus opent jacht op Mazraoui’

Noussair Mazraoui van Manchester United
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
10 januari 2026, 14:47

Juventus wil zich deze winter versterken met Noussair Mazraoui, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De vleugelverdediger komt dit seizoen nauwelijks aan spelen toe bij Manchester United en denkt met het oog op het WK van komende zomer na over een winterse transfer.

Mazraoui maakte in de zomer van 2024 de overstap van Bayern München naar Manchester United, maar na een prima eerste seizoen kwam hij dit jaar nauwelijks in de plannen voor. De vleugelverdediger speelde pas negen duels in alle competities. Omdat hij komende zomer graag met Marokko meegaat naar het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, denkt hij momenteel na over een vertrek van Old Trafford.

Artikel gaat verder onder video

De verdediger, die momenteel actief is op de Afrika Cup, wacht nog wel met het nemen van een beslissing. Manchester United nam afgelopen week namelijk afscheid van Rúben Amorim, dus wil Mazraoui kijken in hoeverre dit zijn kansen op speeltijd beïnvloedt. Mocht de voormalig Ajacied besluiten dat hij weg wil, zit Juventus op het vinkentouw.

Voor De Oude Dame geldt Mazraoui echter niet als enige optie. Juventus zou namelijk in eerste instantie denken aan de komst van Brooke Norton-Cuffy van Genoa, maar door de toenemende concurrentie voor de Engelsman wordt zijn komst niet realistisch geacht. Naast Mazraoui, die afgelopen zomer ook al in beeld was in Turijn, zou ook Sacha Boey van Bayern München als optie gelden voor de Italianen.

➡️ Meer Manchester United nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
‘Galatasaray wil stunten met komst Koopmeiners’

‘Galatasaray wil stunten met komst Koopmeiners’

  • do 8 januari, 19:53
  • 8 jan. 19:53
Manuel Ugarte van Manchester United met op de achtergrond het logo en het stadion van Ajax

'Ajax aast op Manuel Ugarte (Man United), ook Daley Blind interessante optie'

  • wo 7 januari, 16:38
  • 7 jan. 16:38
'Ook Van Nistelrooij kan de scepter overnemen op Old Trafford'

'Ook Van Nistelrooij kan de scepter overnemen op Old Trafford'

  • wo 7 januari, 05:55
  • 7 jan. 05:55
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Noussair Mazraoui

Noussair Mazraoui
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 28 jaar (14 nov. 1997)
Positie: V (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
9
0
2024/2025
Bayern München
-
-
2024/2025
Man Utd
37
0
2023/2024
Bayern München
19
0

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
2
Milan
18
15
39
3
Napoli
18
13
38
4
Juventus
19
11
36
5
Roma
19
10
36
6
Como
18
14
33

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel