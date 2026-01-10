Juventus wil zich deze winter versterken met , zo meldt La Gazzetta dello Sport. De vleugelverdediger komt dit seizoen nauwelijks aan spelen toe bij Manchester United en denkt met het oog op het WK van komende zomer na over een winterse transfer.

Mazraoui maakte in de zomer van 2024 de overstap van Bayern München naar Manchester United, maar na een prima eerste seizoen kwam hij dit jaar nauwelijks in de plannen voor. De vleugelverdediger speelde pas negen duels in alle competities. Omdat hij komende zomer graag met Marokko meegaat naar het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten, denkt hij momenteel na over een vertrek van Old Trafford.

De verdediger, die momenteel actief is op de Afrika Cup, wacht nog wel met het nemen van een beslissing. Manchester United nam afgelopen week namelijk afscheid van Rúben Amorim, dus wil Mazraoui kijken in hoeverre dit zijn kansen op speeltijd beïnvloedt. Mocht de voormalig Ajacied besluiten dat hij weg wil, zit Juventus op het vinkentouw.

Voor De Oude Dame geldt Mazraoui echter niet als enige optie. Juventus zou namelijk in eerste instantie denken aan de komst van Brooke Norton-Cuffy van Genoa, maar door de toenemende concurrentie voor de Engelsman wordt zijn komst niet realistisch geacht. Naast Mazraoui, die afgelopen zomer ook al in beeld was in Turijn, zou ook Sacha Boey van Bayern München als optie gelden voor de Italianen.