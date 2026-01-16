Michel Platini heeft in gesprek met The Guardian uitgehaald naar Gianni Infantino en de FIFA. De voormalig voorzitter van de UEFA stelt dat de wereldvoetbalbond onder leiding van de Zwitser niet meer het beste voor heeft met het voetbal en denkt dat het beter was gelopen als hij zelf was aangesteld als opvolger van Sepp Blatter.

Platini leek in 2015 als voorzitter van de UEFA hard op weg om de opvolger van Blatter te worden als president van de FIFA. De Fransman kreeg echter te maken met een corruptiezaak, wat hem én Blatter een jarenlange schorsing opleverde. Platini weet zeker dat dit het werk is van een groep mensen die hem niet aan de macht wilde zien. "Ik was voorbestemd om voorzitter te worden van de FIFA, maar zij wilden dat niet", geeft hij aan.

Artikel gaat verder onder video

In maart vorig jaar werd Platini vrijgesproken van fraude, maar het was te laat om een rol van betekenis te spelen bij de FIFA. De voormalig topvoetballer geeft aan niet precies te weten wie de mensen waren die hem niet aan de macht wilden hebben bij de wereldvoetbalbond, maar dat hij wel weet wat ze wilden bereiken. "Er ontstond een sfeer gericht tegen mij. Deze mensen wilden geen andere president. Ze wilden alles bij hetzelfde houden en geld verdienen en wilden mij niet, omdat ze bang waren dat ik te veel zou veranderen."

In absentie van Platini en Blatter greep Infantino de macht bij de FIFA, nadat hij jarenlang secretaris-generaal was bij de UEFA. "Hij was een goede nummer twee, maar is geen goede nummer één", is Platini heel duidelijk over de huidige baas van de FIFA. Infantino heeft volgens de Fransman wel een heel duidelijk probleem: "Hij houdt van rijke en machtige mensen. Dat zit in zijn karakter. Dat is altijd al zo geweest." Volgens Platini is dit gedrag sinds de coronapandemie alleen maar erger geworden bij Infantino. "Hij is het voetbal kwijt. Er is minder democratie dan onder Blatter."

Platini wil oud-voetballers in FIFA-bestuur

Volgens Platini is het voetbal er onder Infantino dus een stuk minder goed vanaf dan onder diens voorganger Blatter. "Je kan zeggen wat je wil over Blatter, maar zijn probleem was vooral dat hij voor eeuwig aan de macht wilde blijven bij de FIFA", aldus de zeventigjarige oud-voetballer. "Maar hij was goed voor het voetbal." Het probleem bij het huidige bestuur van de FIFA is volgens Platini dat ze 'geen hart voor de sport' hebben. Hij zou dan ook graag zien dat er meer oud-spelers aan de slag gaan bij de bond, maar hij ziet zichzelf niet meer instappen. Was hij tien jaar geleden wel aan de macht gekomen, had de FIFA er volgens Platini heel anders uitgezien. "Het was een organisatie geweest die om voetbal geeft, niet eentje die politiek bedrijft."