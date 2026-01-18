Robin van Persie baalt enorm van de nederlaag die Feyenoord in eigen huis heeft geleden tegen Sparta Rotterdam. De trainer wil het niet over pech hebben, maar constateert wel dat het Feyenoord momenteel niet mee zit.

"Ik heb heel veel gezien vanavond", begint Van Persie na afloop van de wedstrijd in gesprek met ESPN-verslaggever Hans Kraay junior. "Ik ben heel teleurgesteld dat we hem zo laat nog tegen krijgen, nadat we ons goed terug in de wedstrijd vochten. Het waren twee mooie goals en tussendoor hadden we ook nog goede kansen. In de eerste fase van de tweede helft gaven we geen grote kansen weg, maar we maken het onszelf wel moeilijk met de tegengoals."

Daarmee doelt Van Persie onder meer op het geschutter van Tsuyoshi Watanabe bij de tweede tegentreffer. "Ik kijk ook naar de rol van Jordan Bos en Luciano. Als Watanabe daar de bal heeft, moeten zij op het juiste moment een optie bieden. Dat gebeurde niet optimaal. Natuurlijk is het een fout van Watanabe, maar los van Timon achter zich had hij geen goede optie vooruit."

Van Persie kan het bijna niet geloven hoe vaak Feyenoord dit seizoen in de slotfase tegendoelpunten incasseert. "Ik wil het niet over pech hebben, maar als je de afgelopen maanden kijkt hoeveel late goals wij tegen krijgen op beslissende momenten, dan kun je je haast niet voorstellen hoeveel pech je kunt hebben. Aan de andere kant ligt dat ook deels aan onze keuzes op zulke beslissende momenten."