Ajax treft dinsdagavond in het Champions League-duel bij Villarreal een oude bekende: . Ronald de Boer vindt het jammer dat de Georgische aanvaller niet geslaagd is in Amsterdam.

Mikautadze werd in de zomer van 2023 voor ongeveer zestien miljoen euro door Ajax opgepikt bij FC Metz. De spits werd een halfjaar later echter alweer verhuurd aan zijn oude club, waarna hij in de zomer van 2024 definitief vertrok bij Ajax en terugkeerde naar Metz.

Metz verkocht Mikautadze echter diezelfde zomer nog voor 18,5 miljoen euro door aan Olympique Lyon en die club deed hem medio 2025 weer van de hand aan Villarreal, voor een bedrag van 31 miljoen euro. Met de Spaanse club staat hij dinsdagavond in de competitiefase van de Champions League tegenover Ajax.

Mikautadze speelde uiteindelijk in alle competitie negen wedstrijden voor Ajax. Daarin wist hij niet te scoren, maar De Boer is desondanks behoorlijk gecharmeerd geraakt van de kwaliteiten van de Georgiër. “Ik heb hem bij Ajax een paar keer op de training gezien. Ik sprak Richard Witschge (toenmalig techniek trainer bij Ajax, red.) en die was helemaal gek van hem”, zegt De Boer voorafgaand aan de wedstrijd bij Ziggo Sport.

“Maar hij heeft niet echt een kans gekregen”, vindt de analist en oud-voetballer, waarna hij een aantal kwaliteiten van Mikautadze opsomt: “Je ziet hoe snel hij is. Hij is links- en rechtsbening. Hij kan heel makkelijk scoren. Hij heeft diepgang zonder bal. Het is een hele interessante spits, hoor. Klein en bonkig. Hij heeft toch meer in huis dan menigeen denkt.”

“Ik denk dat hij niet echt de kansen heeft gekregen om te laten zien wat hij kan”, vervolgt De Boer. “Hij werd als een soort linksbuiten neergezet en niet in de spits. Hij is echt een spits, die moet sleuren en trekken. Ik denk dat hij niet op de juiste posities is gezet om zijn kwaliteiten te tonen aan het Ajax-publiek.”

“Ajax is in Nederland gewoon de grootste club. Als het niet gaat, wordt de druk hoger. Dan gaan ze voor anderen kiezen. En als anderen het dan net wat beter doen, val je net buiten boot. Hij heeft eieren voor zijn geld gekozen. Hij is naar Metz en Lyon gegaan en nu is hij 30 miljoen waard”, aldus De Boer