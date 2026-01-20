Live voetbal 17

Ronald de Boer weet waarom Georges Mikautadze is geflopt bij Ajax

Ronald de Boer Ziggo Sport
Foto: © Ziggo Sport
0 reacties
Photo of Demen Bülbül Demen Bülbül
20 januari 2026, 20:45

Ajax treft dinsdagavond in het Champions League-duel bij Villarreal een oude bekende: Georges Mikautadze. Ronald de Boer vindt het jammer dat de Georgische aanvaller niet geslaagd is in Amsterdam.

Mikautadze werd in de zomer van 2023 voor ongeveer zestien miljoen euro door Ajax opgepikt bij FC Metz. De spits werd een halfjaar later echter alweer verhuurd aan zijn oude club, waarna hij in de zomer van 2024 definitief vertrok bij Ajax en terugkeerde naar Metz.

Artikel gaat verder onder video

Metz verkocht Mikautadze echter diezelfde zomer nog voor 18,5 miljoen euro door aan Olympique Lyon en die club deed hem medio 2025 weer van de hand aan Villarreal, voor een bedrag van 31 miljoen euro. Met de Spaanse club staat hij dinsdagavond in de competitiefase van de Champions League tegenover Ajax.

Mikautadze speelde uiteindelijk in alle competitie negen wedstrijden voor Ajax. Daarin wist hij niet te scoren, maar De Boer is desondanks behoorlijk gecharmeerd geraakt van de kwaliteiten van de Georgiër. “Ik heb hem bij Ajax een paar keer op de training gezien. Ik sprak Richard Witschge (toenmalig techniek trainer bij Ajax, red.) en die was helemaal gek van hem”, zegt De Boer voorafgaand aan de wedstrijd bij Ziggo Sport.

“Maar hij heeft niet echt een kans gekregen”, vindt de analist en oud-voetballer, waarna hij een aantal kwaliteiten van Mikautadze opsomt: “Je ziet hoe snel hij is. Hij is links- en rechtsbening. Hij kan heel makkelijk scoren. Hij heeft diepgang zonder bal. Het is een hele interessante spits, hoor. Klein en bonkig. Hij heeft toch meer in huis dan menigeen denkt.”

“Ik denk dat hij niet echt de kansen heeft gekregen om te laten zien wat hij kan”, vervolgt De Boer. “Hij werd als een soort linksbuiten neergezet en niet in de spits. Hij is echt een spits, die moet sleuren en trekken. Ik denk dat hij niet op de juiste posities is gezet om zijn kwaliteiten te tonen aan het Ajax-publiek.”

“Ajax is in Nederland gewoon de grootste club. Als het niet gaat, wordt de druk hoger. Dan gaan ze voor anderen kiezen. En als anderen het dan net wat beter doen, val je net buiten boot. Hij heeft eieren voor zijn geld gekozen. Hij is naar Metz en Lyon gegaan en nu is hij 30 miljoen waard”, aldus De Boer

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Raúl Moro en Abdellah Ouazane bij Ajax

Spaanse media: 'Moro en Ajax buigen zich over toekomst, bliksemvertrek mogelijk'

  • Gisteren, 20:01
  • Gisteren, 20:01
Ajax-speler Youri Baas

Youri Baas reist mee met Ajax naar Spanje

  • Gisteren, 15:12
  • Gisteren, 15:12
Robin van Persie en John Heitinga

Derksen verklaart verschil in krediet Heitinga en Van Persie: ‘Heitinga geen publieksidool’

  • Gisteren, 14:47
  • Gisteren, 14:47
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Georges Mikautadze

Georges Mikautadze
Villarreal
Team: Villarreal
Leeftijd: 25 jaar (31 okt. 2000)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Villarreal
14
5
2025/2026
Lyon
2
1
2024/2025
Lyon
34
11
2023/2024
Ajax
6
0

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
6
16
18
2
Bayern München
6
11
15
3
Paris SG
6
11
13
4
Man City
6
6
13
5
Atalanta
6
2
13
6
Inter
6
8
12
7
Real Madrid
6
6
12
8
Atlético
6
3
12
9
Liverpool
6
3
12
10
Dortmund
6
6
11
11
Spurs
6
6
11
12
Newcastle
6
7
10
13
Chelsea
6
5
10
14
Sporting
6
4
10
15
Barcelona
6
3
10
16
Marseille
6
3
9
17
Juventus
6
2
9
18
Galatasaray
6
0
9
19
Monaco
6
-1
9
20
Leverkusen
6
-2
9
21
PSV
6
4
8
22
Qarabağ
6
-3
7
23
Club Brugge
7
-5
7
24
Napoli
6
-5
7
25
København
6
-6
7
26
Benfica
6
-2
6
27
Pafos
6
-5
6
28
R. Union SG
6
-8
6
29
Athletic
6
-5
5
30
Olympiakos
6
-7
5
31
Frankfurt
6
-8
4
32
Bodø/Glimt
6
-4
3
33
Slavia
6
-9
3
34
Ajax
6
-13
3
35
Villarreal
6
-9
1
36
Kairat
7
-14
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel