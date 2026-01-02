Ruben van Bommel etaleert enorme topografische kennis

Ruben van Bommel vertelt deze week in gesprek met L1 Nieuws over zijn revalidatie. De 21-jarige vleugelaanvaller van PSV blijkt tijdens zijn herstel een nieuwe passie ontdekt te hebben: topografie.
Van Bommel raakte op 21 september 2025 ernstig geblesseerd in de thuiswedstrijd van PSV tegen Ajax. De vorige zomer van AZ overgekomen aanvaller kwam ongelukkig terecht en liep een zware kruisbandblessure op. Daardoor komt hij dit seizoen in principe niet meer in actie. "Er werd meteen duidelijk gemaakt dat dit een hele lange weg is, dus voor het lopende seizoen maak ik me geen enkele illusie meer", zegt Van Bommel.
Van Bommel vertelt over de fase waarin hij nu zit in zijn revalidatie: "Ik kan iedere dag een beetje meer. Momenteel zit ik in de fase dat ik me weer een beetje kan richten op hardlopen. Dan voel ik me alweer wat meer atleet en dat is fijn."
Van Bommel legt uit hoe hij zich ook op persoonlijk vlak probeert te ontwikkelen. Hij werd zelfstandig in Alkmaar, waar hij op achttienjarige leeftijd op zichzelf ging wonen toen hij MVV Maastricht verliet voor AZ. "Koken en de was doen, dat was niet eenvoudig. Maar dat leer je snel, als het moet. En anders was er thuis altijd nog wel een vangnet”, aldus Van Bommel.
"Nu heb ik veel vrije tijd en leer ik alle hoofdsteden van de wereld uit mijn hoofd”, vervolgt hij over een bijzondere bezigheid tijdens zijn revalidatie. “Gewoon leuk, om de hersenen te trainen. Het houdt je fris en mentaal word je er ook niet slechter van."
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Op alle gebieden dus de opvolger van Noa Lang, al denk ik dat Noa Ruben zal verslaan in een potje topo kennis. Maar goed om te lezen dat het herstel van Van Bommel naar verwachting verloopt. Die Plea zou toch ook binnenkort weer terug moeten komen?
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Op alle gebieden dus de opvolger van Noa Lang, al denk ik dat Noa Ruben zal verslaan in een potje topo kennis. Maar goed om te lezen dat het herstel van Van Bommel naar verwachting verloopt. Die Plea zou toch ook binnenkort weer terug moeten komen?