Ruben van Bommel etaleert enorme topografische kennis

vertelt deze week in gesprek met L1 Nieuws over zijn revalidatie. De 21-jarige vleugelaanvaller van PSV blijkt tijdens zijn herstel een nieuwe passie ontdekt te hebben: topografie.

Van Bommel raakte op 21 september 2025 ernstig geblesseerd in de thuiswedstrijd van PSV tegen Ajax. De vorige zomer van AZ overgekomen aanvaller kwam ongelukkig terecht en liep een zware kruisbandblessure op. Daardoor komt hij dit seizoen in principe niet meer in actie. "Er werd meteen duidelijk gemaakt dat dit een hele lange weg is, dus voor het lopende seizoen maak ik me geen enkele illusie meer", zegt Van Bommel.

Van Bommel vertelt over de fase waarin hij nu zit in zijn revalidatie: "Ik kan iedere dag een beetje meer. Momenteel zit ik in de fase dat ik me weer een beetje kan richten op hardlopen. Dan voel ik me alweer wat meer atleet en dat is fijn."

Van Bommel legt uit hoe hij zich ook op persoonlijk vlak probeert te ontwikkelen. Hij werd zelfstandig in Alkmaar, waar hij op achttienjarige leeftijd op zichzelf ging wonen toen hij MVV Maastricht verliet voor AZ. "Koken en de was doen, dat was niet eenvoudig. Maar dat leer je snel, als het moet. En anders was er thuis altijd nog wel een vangnet”, aldus Van Bommel.

"Nu heb ik veel vrije tijd en leer ik alle hoofdsteden van de wereld uit mijn hoofd”, vervolgt hij over een bijzondere bezigheid tijdens zijn revalidatie. “Gewoon leuk, om de hersenen te trainen. Het houdt je fris en mentaal word je er ook niet slechter van."