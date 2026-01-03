heeft in de jaren tachtig geprobeerd om Bert van Marwijk naar Ajax te halen, zo onthult de voormalig bondscoach in De Telegraaf. MVV heeft hem dit pas veel later laten weten.

Van Marwijk was van origine een buitenspeler, maar in zijn tijd bij MVV werd hij als vrije centrale verdediger gebruikt. Halverwege de jaren tachtig was Ajax op zoek naar een inschuivende centrumverdediger toen Ronald Koeman op weg was naar de uitgang. Daarvoor kwam Cruijff, destijds trainer van de Amsterdammers, uit bij Van Marwijk.

“Het is me destijds nooit verteld. Zo ging dat in die tijd, men deed zaken met het bestuur”, zo geeft de oud-trainer aan. “Ik hoorde het veel later pas, dat Cruijff een centrale verdediger wilde hebben die inschoof op het middenveld en bij MVV had aangeklopt.” Uiteindelijk maakte Van Marwijk dus geen transfer naar Ajax, maar ging hij in de zomer van 1986 naar Fortuna Sittard. Na een seizoen verhuisde hij naar het Belgische Assent FC, waar hij na een jaar zijn carrière beëindigde.

Van Marwijk speelde gedurende het grootste deel van zijn loopbaan als linksbuiten, maar werd door MVV-trainer Leo Steegman in de achterhoede gezet. “Het was ook een geweldige periode”, blikt Van Marwijk daarop terug. “Bij balbezit zei Johan (Dijkstra, de andere centrale verdediger, red.): ga maar. Dan schoof ik in en hadden we op het middenveld waar Gerrie (Mühren, red.) liep een man meer. En in die tijd deden de meeste ploegen helemaal niet aan doordekken of een extra man creëren. Ik voetbalde gewoon graag mee.”