Robin van Persie heeft tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met Sturm Graz van donderdagavond gereageerd op de aanhoudende kritiek op zijn manier van omgaan met spelers. De Feyenoord-trainer wordt de afgelopen weken neergezet als iemand met een harde aanpak, maar volgens Van Persie speelt ook beeldvorming en het lekken van informatie door spelers daarin een grote rol.

Dennis van Eersel van Rijnmond confronteert de oefenmeester met het feit dat hij momenteel onder vuur ligt vanwege zijn omgang met de selectie. Het valt de verslaggever op dat Van Persie regelmatig bewust kiest voor wat wordt gezien als ‘de harde aanpak’. De trainer kan dat beeld deels bevestigen.

Artikel gaat verder onder video

“Soms wel, soms niet. Ik begrijp dat ik daarin niet iedereen kan pleasen. Dat is ook absoluut niet mijn doel. Ik werk veel op gevoel. De ene keer zeg ik wat meer, de andere keer wat minder. En als ik wat meer zeg, denk ik achteraf: misschien had ik wat minder moeten zeggen. Zeg ik minder, dan had ik misschien juist wat meer moeten zeggen. Dat is een soort kat-en-muisspel”, begint de oefenmeester.

Volgens de Feyenoord-trainer speelt hij zelf geen rol in de beeldvorming rondom spelers of trainers. “Ik had geen lijntjes en deed niet mee aan die poppenkast. Niet als speler, en nu ook niet. Sommige mensen vonden dat misschien vervelend.”

Oranje-spelers lekken bewust informatie

Vervolgens gaat de oefenmeester dieper in op zijn ervaringen bij het Nederlands elftal, waar hij naar eigen zeggen merkte hoe beeldvorming en lekken invloed hadden op beoordelingen. “Bij Oranje bijvoorbeeld, daar waren altijd spelers die altijd een 7,5 kregen, ongeacht hoe ze speelden. Dan vroeg ik me oprecht af: hoe is het in godsnaam mogelijk dat de opstelling al een dag voor de wedstrijd uitlekte? En zelf kreeg ik dan telkens een vijf, terwijl ik toch aardig speelde – niet altijd hoor, maar regelmatig. Ik heb daar nooit aan meegedaan, aan die poppenkast. Dat heeft me door de jaren heen extra weerstand opgeleverd.”

Van Persie ziet gelijkenissen met zijn huidige situatie bij Feyenoord. “Ik denk wel dat mensen in de voetbalwereld, op verschillende niveaus, mij door de jaren heen beter hebben leren kennen als persoon. En ik heb het gevoel dat dat nu, in mijn rol als trainer, opnieuw gebeurt. Dat proces speelt zich weer af."

Later in de persconferentie haakt Mikos Gouka van het AD in met een vervolgvraag over de beschermde status van bepaalde spelers: “Dat verhaal over die 7,5’en: je bedoelde eigenlijk dat zij daardoor bescherming kregen en jij niet?”

Van Persie: “Dat mag iedereen voor zichzelf invullen. Ik vertelde dat verhaal vooral om duidelijk te maken hoe ik toen – en nu nog steeds – in de wedstrijd zit. Ik ben daar niet mee bezig. Ik ben bezig met coach zijn, met Feyenoord en met het team. Niet met alles daaromheen.”