Vermoedelijke opstelling Ajax: Baas krijgt direct basisplaats

Fred Grim
Foto: © Imago
20 januari 2026, 09:18

Ajax gaat dinsdagavond op bezoek bij Villarreal in de zevende speelronde van de competitiefase van de Champions League. Naar verwachting zal Fred Grim drie wijzigingen doorvoeren in zijn basiselftal.

Op doel kiest Grim naar verwachting weer voor Vitezslav Jaros. De Tsjech ziet de linie voor hem waarschijnlijk wel veranderen. Youri Baas ontbrak de afgelopen twee duels van Ajax met een blessure, maar reisde met de Amsterdammers mee naar Spanje en maakt deel uit van de wedstrijdselectie. Hij zal vermoedelijk gelijk terugkeren in de basisploeg. Daardoor zal Aaron Bouwman weer op de bank plaatsnemen.

Ook Owen Wijndal keert naar verwachting terug in de basis. De linksback kreeg vorige week een rode kaart in de bekerwedstrijd tegen AZ (6-0 verlies) en zit zodoende in de Eredivisie nog een schorsing uit. In de Champions League is de verdediger wél inzetbaar, dus kiest Grim er waarschijnlijk voor om hem aan de aftrap te laten verschijnen. Dat gaat ten koste van Lucas Rosa.

In de voorhoede voert Grim naar verwachting ook een wijziging door. Waar de interim-trainer afgelopen weekend tegen Go Ahead Eagles (2-2) nog koos voor Rayane Bounida op rechts, lijkt de kans groot dat hij in Spanje weer de voorkeur geeft aan Oscar Gloukh.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Steur, Klaassen; Gloukh, Dolberg, Godts.

Villarreal - Ajax

Villarreal
21:00
Ajax
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

