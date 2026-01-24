Live voetbal 5

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Targhalline en Sauer terug in basis

Robin van Persie in het stadion van Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
Niels Hassfeld
24 januari 2026, 11:27

Feyenoord neemt het zondagmiddag in eigen huis op tegen Heracles Almelo. De verwachting is dat Robin van Persie zijn elftal op twee posities wijzigt ten opzichte van het Europa League-duel met Sturm Graz (3-0 zege).

Achterin zal Van Persie naar verwachting weinig veranderen bij Feyenoord. Dat betekent dat aanvoerder Timon Wellenreuther op doel staat, met een achterhoede bestaande uit Jordan Lotomba, Tsuyoshi Watanabe, Anel Ahmedhodzic en Jordan Bos voor hem. Het centrale duo speelde het hele seizoen met de Japanner aan de linkerkant en de Bosniër aan de rechterkant, maar tegen Sturm Graz werd dit omgedraaid. Dat beviel goed, dus zullen ze naar verwachting aan deze samenstelling vasthouden.

Op het middenveld vindt er naar verwachting wel een mutatie plaats. Oussama Targhalline keerde afgelopen week terug van de Afrika Cup, waar hij met Marokko de finale haalde en verloor. Tegen Sturm Graz zat hij nog op de bank, maar waarschijnlijk laat Van Persie hem tegen de hekkensluiter weer aan de aftrap verschijnen. Dat gaat dan ten koste van In-beom Hwang. De rest van het middenveld zal vermoedelijk bestaan uit Luciano Valente en Sem Steijn.

Van Persie voert naar verwachting ook voorin een wijziging door. Tegen Sturm Graz wist Gonçalo Borges weliswaar het net te vinden, maar hij zal waarschijnlijk plaats moeten maken voor Leo Sauer. De oefenmeester houdt vermoedelijk wel vast aan Anis Hadj Moussa op rechts en Ayase Ueda in de spits.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Lotomba, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos; Targhalline, Valente, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.

Geef Borges eens een paar wedstrijden achter elkaar een kans. Dit is geen beleid of visie.

De aanvoerder is denk ik wel bekend, maar wie mag praten met de scheidsrechter nu Timber weg is. Stein? als hij speelt? Trouwens ik heb Wellenreuter voor de camera zijn zegje horen doen. Totaal ongeschikt

Geef Borges eens een paar wedstrijden achter elkaar een kans. Dit is geen beleid of visie.

De aanvoerder is denk ik wel bekend, maar wie mag praten met de scheidsrechter nu Timber weg is. Stein? als hij speelt? Trouwens ik heb Wellenreuter voor de camera zijn zegje horen doen. Totaal ongeschikt

