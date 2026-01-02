Live voetbal

Wintertransfer lonkt voor Steven Bergwijn: 'Concrete interesse uit Europa'

Steven Bergwijn
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
2 januari 2026, 14:06

Steven Bergwijn zou deze winter kunnen vertrekken bij Al-Ittihad, zo meldt transferjournalist Fabrizio Romano op X. De 28-jarige aanvaller verruilde Ajax anderhalf jaar geleden voor de Saudische grootmacht, maar zou nu in de concrete belangstelling staan van clubs uit Europa én het Midden-Oosten.

Voor Bergwijn verloopt zijn Saudische avontuur sportief prima. Vorig seizoen kroonde hij zich met Al-Ittihad tot landskampioen én bekerwinnaar. Daar droeg hij zelf met dertien doelpunten flink aan bij. Zijn tweede jaar verloopt vooralsnog minder voorspoedig: met zijn club bezet hij na elf speelronden de zesde plaats in de Saudi Pro League. Bergwijn kwam dit seizoen veertien keer in actie voor zijn club en was zesmaal trefzeker.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels zou een vertrek echter tot de mogelijkheden behoren. Romano spreekt van concrete interesse vanuit Europa én andere clubs in het Midden-Oosten. Die zullen echter wel met Al-Ittihad om tafel moeten: Bergwijns contract loopt nog door tot medio 2027. De Saudi's zullen vermoedelijk in ieder geval een deel van hun investering in de aanvaller terug willen verdienen: Ajax ontving in de zomer van 2024 een bedrag van 21 miljoen euro.

Bergwijn weer in beeld bij Oranje?

Bondscoach Ronald Koeman is vanaf het begin duidelijk geweest: door zijn stap naar Saudi-Arabië is voor Bergwij geen plek meer in het Nederlands elftal. De aanvaller heeft 35 interlands voor Oranje achter zijn naam en was daarin acht keer trefzeker. "In het geval van Bergwijn, op 26-jarige leeftijd, is duidelijk dat sportieve ambitie niet de boventoon voert. Of het boek voor hem dicht is? Ja, in principe wel", sprak de keuzeheer klare taal. Een terugkeer naar Europa zou dat beletsel wegnemen, maar toch lijkt het niet waarschijnlijk dat het op korte termijn tot een terugkeer komt. De aanvaller liet in een interview met De Telegraaf al weten dat hij niet meer onder Koeman wil spelen: "Ik heb het altijd een eer gevonden om voor Oranje uit te komen. Maar onder deze bondscoach wil ik dat niet meer. Met iemand die me bewust zo neerzet in de media ben ik klaar", aldus Bergwijn.

Docker
575 Reacties
46 Dagen lid
1.553 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Transfer? Prima. Naar Ajax? Liever niet.

dilima1966
2.960 Reacties
935 Dagen lid
15.981 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Docker. Echt niet zo goed was bergwijn ook niet bij ajax en ook niet bij Al-Ittihad

Docker
575 Reacties
46 Dagen lid
1.553 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Precies.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
981 Reacties
1.193 Dagen lid
3.827 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lekker naar Vitesse gaan Steven

21
713 Reacties
57 Dagen lid
1.684 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij speelde bij Ajax niet goed.. alleen is het echt niet zo'n hele slechte voetballer heeft gewoon een verstandige club nodig.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Docker
575 Reacties
46 Dagen lid
1.553 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Transfer? Prima. Naar Ajax? Liever niet.

dilima1966
2.960 Reacties
935 Dagen lid
15.981 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Docker. Echt niet zo goed was bergwijn ook niet bij ajax en ook niet bij Al-Ittihad

Docker
575 Reacties
46 Dagen lid
1.553 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Precies.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
981 Reacties
1.193 Dagen lid
3.827 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Lekker naar Vitesse gaan Steven

21
713 Reacties
57 Dagen lid
1.684 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij speelde bij Ajax niet goed.. alleen is het echt niet zo’n hele slechte voetballer heeft gewoon een verstandige club nodig.

Steven Bergwijn

Steven Bergwijn
Al Ittihad Club
Team: Ittihad
Leeftijd: 28 jaar (8 okt. 1997)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ittihad
8
5
2024/2025
Ittihad
25
13
2024/2025
Ajax
1
0
2023/2024
Ajax
24
12

Meer info

