zou deze winter kunnen vertrekken bij Al-Ittihad, zo meldt transferjournalist Fabrizio Romano op X. De 28-jarige aanvaller verruilde Ajax anderhalf jaar geleden voor de Saudische grootmacht, maar zou nu in de concrete belangstelling staan van clubs uit Europa én het Midden-Oosten.

Voor Bergwijn verloopt zijn Saudische avontuur sportief prima. Vorig seizoen kroonde hij zich met Al-Ittihad tot landskampioen én bekerwinnaar. Daar droeg hij zelf met dertien doelpunten flink aan bij. Zijn tweede jaar verloopt vooralsnog minder voorspoedig: met zijn club bezet hij na elf speelronden de zesde plaats in de Saudi Pro League. Bergwijn kwam dit seizoen veertien keer in actie voor zijn club en was zesmaal trefzeker.

Inmiddels zou een vertrek echter tot de mogelijkheden behoren. Romano spreekt van concrete interesse vanuit Europa én andere clubs in het Midden-Oosten. Die zullen echter wel met Al-Ittihad om tafel moeten: Bergwijns contract loopt nog door tot medio 2027. De Saudi's zullen vermoedelijk in ieder geval een deel van hun investering in de aanvaller terug willen verdienen: Ajax ontving in de zomer van 2024 een bedrag van 21 miljoen euro.

Bergwijn weer in beeld bij Oranje?

Bondscoach Ronald Koeman is vanaf het begin duidelijk geweest: door zijn stap naar Saudi-Arabië is voor Bergwij geen plek meer in het Nederlands elftal. De aanvaller heeft 35 interlands voor Oranje achter zijn naam en was daarin acht keer trefzeker. "In het geval van Bergwijn, op 26-jarige leeftijd, is duidelijk dat sportieve ambitie niet de boventoon voert. Of het boek voor hem dicht is? Ja, in principe wel", sprak de keuzeheer klare taal. Een terugkeer naar Europa zou dat beletsel wegnemen, maar toch lijkt het niet waarschijnlijk dat het op korte termijn tot een terugkeer komt. De aanvaller liet in een interview met De Telegraaf al weten dat hij niet meer onder Koeman wil spelen: "Ik heb het altijd een eer gevonden om voor Oranje uit te komen. Maar onder deze bondscoach wil ik dat niet meer. Met iemand die me bewust zo neerzet in de media ben ik klaar", aldus Bergwijn.