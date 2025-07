Steven Bergwijn wil over één ding absoluut niet praten met Teun de Boer

Commentator Teun de Boer sprak onlangs uitgebreid met . De aanvaller van Al-Ittihad gaf zijn mening onder meer over het WK voor clubs en Ajax, maar wilde over één onderwerp niet praten: het Nederlands elftal.

Bergwijn bereidt zich in Nederland voor op nieuw seizoen

De Boer legt maandagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN uit dat Bergwijn zich onlangs in Nederland onder begeleiding van de Wooteracademy voorbereidde op het nieuwe seizoen in de Saudische competitie. “Het was heel leuk om hem weer in Nederland te zien en hem te kunnen spreken”, zegt De Boer.

Bergwijn wil niet over Nederlands elftal praten

“Hij wilde het niet over het Nederlands elftal hebben. Dat gaf hij wel duidelijk aan. Dat was oké, want er was genoeg ander nieuws om met hem te bespreken”, stelt De Boer. Bergwijn is uit beeld bij Oranje sinds zijn transfer van Ajax naar Al-Ittihad vorig jaar. “Hij heeft zijn eerste seizoen in Saudi-Arabië gehad. Dat is hem heel goed bevallen. Hij is daar enorm op zijn plek. Het kan daar ook misgaan, maar hij heeft het daar heel erg naar zijn zin”, aldus De Boer.

Bergwijn heeft niets met WK voor clubs

De Boer vroeg Bergwijn ook nog naar het WK voor clubs, dat sinds vorige maand wordt gespeeld in de Verenigde Staten en inmiddels is aanbeland in de halve finales. “Hij gaf aan dat hij het WK voor clubs niet aan het kijken is, ondanks dat er ook nog twee andere Saudische clubs (in feite één (Al-Hilal), red.) meededen. Maar het interesseerde hem helemaal niks! Hij heeft geen minuut gezien. Toen zei ik: over een paar jaar zal je misschien zelf mee moeten doen aan dat toernooi. Toen zei hij: als het moet, dan moet het. Maar wat mij betreft is het geen succes om dat uit te vinden.”

Bergwijn prijst Ajax, John Heitinga en Francesco Farioli

“Hij had het ook over Ajax”, vervolgt De Boer. Bergwijn was positief over nieuwbakken Ajax-trainer John Heitinga en voormalig coach Francesco Farioli van de Amsterdammers. “Hij heeft met Heitinga gewerkt en ook nog kort met Farioli. Hij zei dat hij hen beiden oprecht toptrainers vindt. Hij snapte de keuze voor Heitinga heel goed, maar hij had net geen heimwee om het slot van het seizoen nog even terug te komen om Ajax aan de schaal te helpen. Maar hij had totaal niet zien aankomen dat Ajax vorig seizoen zo dicht bij de titel zou komen. Hij had daar wel bewondering voor. Hij kijkt alles nog. Hij zegt dat ESPN vaak bij hem aan staat in Saudi-Arabië”, besluit De Boer.

