Zelden gezien: scheids fluit te vroeg af voor rust bij MVV – Jong Utrecht

Een zeer opmerkelijk tafereel bij de wedstrijd tussen MVV Maastricht en Jong FC Utrecht. Scheidsrechter Joshua Kuipers leek zich behoorlijk te vergissen in de blessuretijd van de eerste helft en floot te vroeg af.

Jong FC Utrecht kwam al na vier minuten op voorsprong in De Geusselt na een doelpunt van Tijn den Boggende, die een fout van MVV-doelman Sem Westerveld genadeloos afstrafte. De beloftenploeg van de Domstedelingen hield deze voorsprong vast tot minuut 48, waarna er een opvallend moment plaatsvond.

Artikel gaat verder onder video

Scheidsrechter Kuipers, die vier minuten blessuretijd had toegekend aan de eerste helft, floot ruim een minuut te vroeg voor rust. Veel spelers en stafleden van beide ploegen liepen alvast richting de catacomben en kleedkamers, waarna de arbiter – die tot dusverre acht duels in de Keuken Kampioen Divisie in goede banen leidde – iedereen weer terugdirigeerde naar het veld.

“Scheidsrechter Kuipers floot, de muziek ging al aan en iedereen was op weg naar de kleedkamer, maar het was dus niet het rustsignaal”, zegt de verbaasde commentator van ESPN. “Die zaten al in de kleedkamer, maar moeten even terugkomen?”, vraagt Hans Kraay junior zich af tijdens het schakelkanaal. “Die krijgt maandag een draai om zijn oren tijdens de scheidsrechtersevaluatie in Zeist”, stelt de analist.