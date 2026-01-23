Live voetbal 5

Zelden gezien: scheids fluit te vroeg af voor rust bij MVV – Jong Utrecht

Moment tijdens MVV - Jong Utrecht
Foto: © ESPN
23 januari 2026, 21:21

Een zeer opmerkelijk tafereel bij de wedstrijd tussen MVV Maastricht en Jong FC Utrecht. Scheidsrechter Joshua Kuipers leek zich behoorlijk te vergissen in de blessuretijd van de eerste helft en floot te vroeg af.

Jong FC Utrecht kwam al na vier minuten op voorsprong in De Geusselt na een doelpunt van Tijn den Boggende, die een fout van MVV-doelman Sem Westerveld genadeloos afstrafte. De beloftenploeg van de Domstedelingen hield deze voorsprong vast tot minuut 48, waarna er een opvallend moment plaatsvond.

Scheidsrechter Kuipers, die vier minuten blessuretijd had toegekend aan de eerste helft, floot ruim een minuut te vroeg voor rust. Veel spelers en stafleden van beide ploegen liepen alvast richting de catacomben en kleedkamers, waarna de arbiter – die tot dusverre acht duels in de Keuken Kampioen Divisie in goede banen leidde – iedereen weer terugdirigeerde naar het veld.

“Scheidsrechter Kuipers floot, de muziek ging al aan en iedereen was op weg naar de kleedkamer, maar het was dus niet het rustsignaal”, zegt de verbaasde commentator van ESPN. “Die zaten al in de kleedkamer, maar moeten even terugkomen?”, vraagt Hans Kraay junior zich af tijdens het schakelkanaal. “Die krijgt maandag een draai om zijn oren tijdens de scheidsrechtersevaluatie in Zeist”, stelt de analist.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

MVV - Jong Utrecht

MVV Maastricht
2 - 2
Jong FC Utrecht
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
14
Dordrecht
22
-5
25
15
Helmond
22
-7
25
16
MVV
22
-14
25
17
TOP Oss
22
-7
23
18
Jong AZ
23
-10
23

