De Mobiele Eenheid (ME) heeft Bas Nijhuis vanwege ernstige bedreigingen ooit uit een kleedkamer moeten ophalen. Dat heeft de scheidsrechter bekendgemaakt in gesprek met Wilfred Genee.

In de rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside blikt Nijhuis terug op het incident in het Parkstad Limburg Stadion van Roda JC: "Ik heb het een keer bij Roda JC meegemaakt. De supporters waren na afloop zo kwaad dat de ME bij mij de kleedkamer binnenkwam."

Nijhuis kan er inmiddels om lachen, maar op dat moment was het allesbehalve fijn. "De ME vroeg om mijn autosleutels en ik moest met hen mee. Pas vijf kilometer verderop kreeg ik mijn auto terug. Ik had hun publiekslieveling van het veld gestuurd, maar dat bleek achteraf een foutieve beslissing. Omdat ik er toen flink naast zat, was de woede van het publiek eigenlijk nog terecht ook, maar leuk was het niet."

Momenteel zal een dergelijk incident zich niet snel voordoen, want Nijhuis zit in de lappenmand. De arbiter liep eind januari een zware blessure aan zijn achillespees op en komt dit voetbalseizoen niet meer in actie.

Nijhuis is nu volop bezig met zijn herstel, zo liet hij onlangs weten: “De laatste tijd zat ik in een speciale schoen om het been in positie te houden. Dat heb ik nu een aantal weken gehad, maar nu mag ik langzaamaan weer gaan bewegen. Het is zaak om de pees weer op te trainen; in augustus moet het allemaal weer gaan gebeuren.”