België is dik tevreden met de 2-5 oefenzege op de Verenigde Staten. Bondscoach Rudi Garcia is lovende over de manier waarop zijn elftal zich na een moeizaam begin herpakte en uiteindelijk met grote cijfers won van het land dat komende zomer een van de gastlanden van het Wereldkampioenschap is.

De VS kwamen vlak voor rust nog wel op voorsprong via Weston McKennie, die uit een hoekschop de 1-0 maakte. "Wij begonnen slecht, zij waren agressiever", zegt Garcia op zijn persconferentie, geciteerd door Het Laatste Nieuws. Daarna namen de Rode Duivels het heft echter in handen. Nog voor rust maakte Zeno Debast gelijk. "Ik ben zeer tevreden over onze reactie. We maken nog gelijk voor rust en nadien tonen we veel kwaliteit voorin. Zo kunnen we elk land pijn doen. Na de 1-0 waren we beter in balbezit", aldus Garcia.

Vlak na het begin van de tweede helft zette Amadou Onana de Belgen op voorsprong. Door een benutte strafschop van Charles De Ketelaere, bij absentie van de geblesseerde Romelu Lukaku de spits van dienst, werd het 1-3. Dodi Lukébakio tekende als invaller voor de 1-4 en de 1-5, waarna de Amerikanen in de slotminuten via Patrick Agyemang (assist Ricardo Pepi) nog wat terugdeden. Bij België viel Ajax-aanvaller Mika Godts twintig minuten voor tijd in, hij maakte daarmee zijn debuut in de nationale ploeg.

Garcia ziet dat België er een kleine drie maanden voor de start van het WK goed opstaat. "De Verenigde Staten zijn beter dan dit resultaat doet vermoeden", stipt de bondscoach aan. Wel moet hij toegeven dat het verdedigen van standaardsituaties beter moet. Over de aanvallende cijfers is Garcia echter zeer te spreken: "We hebben 21 keer op doel getrapt vandaag. En dat op bezoek bij een WK-deelnemer. Tien schoten waren gekadreerd (tussen de palen, red.). Dan heb je een goede kans om veel te scoren."

België werd bij de loting voor het WK ingedeeld in poule G. Daarin trappen onze Zuiderburen op 15 juni af met een wedstrijd tegen Egypte. Zes dagen later, op 21 juni, is Iran de tegenstander in het tweede groepsduel. In de laatste speelronde wacht op 27 juni vervolgens een duel met Nieuw-Zeeland.