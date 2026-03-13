Valentijn Driessen ergert zich groen en geel aan de Instagram Story van scheidsrechter Jeroen Manschot na de Champions League-wedstrijd tussen Atlético Madrid en Tottenham Hotspur (5-2). De Nederlander was in dat duel, dat ontsierd werd door blunders van doelman Antonín Kinský, vierde man en deelde daar een opvallende foto van op zijn socials.

Atlético Madrid stond dinsdagavond al na 22 minuten op een 4-0-voorsprong tegen de Engelse degradatiekandidaat. Bij twee doelpunten ging doelman Kinský in de fout, waarna hij al na zeventien minuten werd gewisseld door Tottenham-trainer Igor Tudor. Manschot had als vierde man de verantwoordelijkheid om het wisselbord de lucht in te houden. Het bekende Instagram-kanaal 433 deelde een foto van het omstreden wisselmoment op zijn account.

Manschot herplaatste dit bericht op zijn eigen Instagram. Dit schiet in het verkeerde keelgat van de podcastmakers van Kick-off. “Hij deelde dat zo van: kijk eens hoe trots ik ben”, begint Hein Keijser het onderwerp.

“Niet!”, reageren Driessen en Pim Sedee vol ongeloof. Eerstgenoemde doet er een schepje bovenop: “Wat een treurige lul, zeg. Ongelooflijk, dan snap je er werkelijk helemaal niets van.”

Driessen: “Dit zegt natuurlijk alles over dat je totaal geen gevoel voor de situatie hebt als scheidsrechter. Dit is een scheidsrechter ten voeten uit.” Pim Sedee voegt toe: “Dit is wel heel raar natuurlijk.”