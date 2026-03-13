Driessen haalt uit naar Jeroen Manschot: ‘Wat een treurige l*l!’

13 maart 2026, 16:46
Jeroen Manschot
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Ruim 3 jaar ervaring als bureauredacteur bij FCUpdate. Daarnaast actief als freelancer bij de sportredactie van het Brabants Dagblad.

Valentijn Driessen ergert zich groen en geel aan de Instagram Story van scheidsrechter Jeroen Manschot na de Champions League-wedstrijd tussen Atlético Madrid en Tottenham Hotspur (5-2). De Nederlander was in dat duel, dat ontsierd werd door blunders van doelman Antonín Kinský, vierde man en deelde daar een opvallende foto van op zijn socials.

Atlético Madrid stond dinsdagavond al na 22 minuten op een 4-0-voorsprong tegen de Engelse degradatiekandidaat. Bij twee doelpunten ging doelman Kinský in de fout, waarna hij al na zeventien minuten werd gewisseld door Tottenham-trainer Igor Tudor. Manschot had als vierde man de verantwoordelijkheid om het wisselbord de lucht in te houden. Het bekende Instagram-kanaal 433 deelde een foto van het omstreden wisselmoment op zijn account.

Manschot herplaatste dit bericht op zijn eigen Instagram. Dit schiet in het verkeerde keelgat van de podcastmakers van Kick-off. “Hij deelde dat zo van: kijk eens hoe trots ik ben”, begint Hein Keijser het onderwerp.

“Niet!”, reageren Driessen en Pim Sedee vol ongeloof. Eerstgenoemde doet er een schepje bovenop: “Wat een treurige lul, zeg. Ongelooflijk, dan snap je er werkelijk helemaal niets van.”

Driessen: “Dit zegt natuurlijk alles over dat je totaal geen gevoel voor de situatie hebt als scheidsrechter. Dit is een scheidsrechter ten voeten uit.” Pim Sedee voegt toe: “Dit is wel heel raar natuurlijk.”

Als hij zich eraan ergert dan heeft hij een probleem. De anderen vooral niet. Hij is altijd aan het zeiken!!

Als hij zich eraan ergert dan heeft hij een probleem. De anderen vooral niet. Hij is altijd aan het zeiken!!

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
26
44
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
26
21
46
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44

