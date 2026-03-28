De Engelse fan Andy Milne zal komende zomer wekenlang in de Verenigde Staten vertoeven om de Engelse nationale ploeg te volgen tijdens het WK. Om de trip te bekostigen, heeft hij besloten om zijn tweede huis te verkopen, zo laat hij weten aan de Mirror.

Milne wil komende zomer alle wedstrijden van Engeland op het WK zien. “Ik ga op 3 juni naar de VS en blijf daar voor zeven weken. Het gaat dus veel geld kosten.” De 62-jarige fan probeert zijn reis zo goedkoop mogelijk te maken. “Ik zal waar mogelijk bij mensen op de bank slapen. Ik heb het geluk dat ik vrienden heb in Mexico, Dallas en Vancouver.” De grootste kostenpost zal het rondreizen zijn.

Artikel gaat verder onder video

Om geld vrij te maken voor de volledige trip heeft Milne besloten om zijn tweede huis te verkopen met een vraagprijs van 350.000 pond (ruim 400.000 euro). Dit huis verhuurde hij de afgelopen jaren. “Ik verkoop het zodat ik naar het WK kan. Het toernooi in Qatar was een cadeau aan mezelf waar ik jaren voor had gespaard. Het tweede huis hebben we nu 27 jaar gehad, dus dit is een goed moment om het te verkopen.”

Over het kopen van wedstrijdkaarten hoeft Milne zich geen zorgen te maken. Als iemand die heel veel wedstrijden van Engeland heeft gezien behoort hij inmiddels tot de officiële fanclub, waardoor hij voor iedere groepswedstrijd tickets kon kopen en ook gegarandeerd aan kaarten kan komen voor de knock-outwedstrijden tot en met de finale.