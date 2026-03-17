FIFA houdt voet bij stuk: WK-duels Iran blijven in de VS, Mexico geen optie

17 maart 2026, 16:12
De Iraanse voetballers Mehdi Ghayedi, Omid Noorafkan en Saman Ghoddos
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

De FIFA peinst er niet over om de WK-wedstrijden van Iran te verplaatsen naar Mexico. Hoewel de Iraanse voetbalbond claimt in onderhandeling te zijn over een verhuizing, houdt de wereldvoetbalbond zich volgens The Times vast aan het speelschema in Los Angeles en Seattle.

De discussie over de veiligheid van de Iraanse nationale ploeg begon na een ontmoeting tussen Gianni Infantino en Donald Trump. Kort na dat gesprek probeerde de FIFA-voorzitter de Iraanse deelname te normaliseren, ondanks de gespannen politieke situatie. Infantino verklaarde toen: “Iran is welkom om naar de VS te komen voor het toernooi, ondanks dat de landen in oorlog zijn.”

De waarschuwing van Trump

Die geruststelling hield echter niet lang stand. Slechts twee dagen later plaatste Donald Trump een opmerkelijk bericht op zijn platform Truth Social. Hoewel hij de ploeg formeel niet de toegang ontzegde, uitte hij grote twijfels over hun aanwezigheid op Amerikaanse bodem: “Het nationale voetbalteam van Iran is welkom op het WK, maar ik geloof echt niet dat het gepast is dat ze daar zijn, voor hun eigen leven en veiligheid.”

Iran eist verplaatsing naar Mexico

De uitspraak van Trump schoot bij de Iraanse voetbalfederatie (FFIRI) in het verkeerde keelgat. Zij zien de woorden van de president als een bewijs dat de VS de veiligheid niet kan garanderen. Mehdi Taj, de president van de Iraanse voetbalbond, reageerde fel via de officiële kanalen van de Iraanse ambassade in Mexico: “Wanneer Trump expliciet heeft verklaard dat hij de veiligheid van het Iraanse nationale team niet kan garanderen, zullen we zeker niet naar Amerika reizen. We onderhandelen met de FIFA om de WK-wedstrijden van Iran in Mexico te houden.”

FIFA houdt vast aan speelschema

Ondanks de publieke druk vanuit Teheran, is de FIFA achter de schermen duidelijk. Via een woordvoerder laat de bond weten vast te houden aan de gemaakte afspraken: “We hebben regelmatig contact met alle deelnemende landen, waaronder Iran, om de planning voor het WK te bespreken. FIFA kijkt ernaar uit dat alle deelnemende teams volgens het op 6 december aangekondigde wedstrijdschema zullen spelen.”

De Iraanse voetballers Mehdi Ghayedi, Omid Noorafkan en Saman Ghoddos

